Alec John Such: Πέθανε ο πρώην μπασίστας των Bon Jovi

O Alec John Such, o πρώην μπασίστας των Bon Jovi και ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος πέθανε σε ηλικία 70 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, αλλά και τους φανατικούς θαυμαστές του. «Ο Άλεκ ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του συγκροτήματος», έγραψε στο Twitter ο τραγουδιστής και συνθέτης Τζον Μπον Τζόβι. «Για να είμαι ειλικρινής, βρήκαμε το δρόμο ο ένας προς τον άλλον μέσω αυτού...».

«Είμαστε λυπημένοι που μάθαμε την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μας φίλου Alec John Such. Ήταν αυθεντικός. Ως ιδρυτικό μέλος των Bon Jovi, ο Alec ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του σχηματισμού του συγκροτήματος. Για να είμαστε ειλικρινείς, βρήκαμε τον δρόμο μας ο ένας προς τον άλλον μέσω του Alec. Ήταν παιδικός φίλος του Tico και έφερε τον Richie να μας δει να παίζουμε. Ο Alec ήταν πάντα άγριος και γεμάτος ζωή. Σήμερα αυτές οι ιδιαίτερες αναμνήσεις φέρνουν χαμόγελο στο πρόσωπό μας και δάκρυα στα μάτια. Θα μας λείψει πολύ».

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

Alec John Such: Ποιος ήταν ο μπασίστας του θρυλικού συγκροτήματος

Ο Alec John Such γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 14 Νοεμβρίου 1951, ο Such έγινε μια γνώριμη φιγούρα στη μουσική σκηνή του Νιου Τζέρσεϊ όπου εμφανίστηκε το συγκρότημα. Αρχικά έπαιζε σε ένα συγκρότημα που ονομαζόταν The Message.

Ως διευθυντής του Hunka Bunka Ballroom στο Sayreville, ήταν μάνατζερ των Jon Bon Jovi & The Wild Ones πριν ενταχθεί ο ίδιος στο συγκρότημα. Ήταν ο μεγαλύτερος από τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.

Ο Alec John Such aντικαταστάθηκε από τον Χιου Τζον ΜακΝτόναλντ, και επανήλθε για λίγο στο συγκρότημα στο Rock & Roll Hall of Fame το 2018. «Όταν ο Jon Bon Jovi με κάλεσε και μου ζήτησε να είμαι στο συγκρότημα του πριν από πολλά χρόνια, σύντομα συνειδητοποίησα πόσο σοβαρός ήταν και είχε ένα όραμα στο οποίο ήθελε να μας εντάξει», είπε τότε. «Και είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν μέρος αυτού του οράματος. Αυτά τα παιδιά είναι τα καλύτερα. Περάσαμε τόσες υπέροχες στιγμές μαζί και δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν αυτά τα παιδιά. Τους αγαπώ μέχρι θανάτου και θα τους αγαπώ πάντα».

Η πορεία του συγκροτήματος

Οι Bon Jovi ιδρύθηκαν στο Νιου Τζέρσεϊ το 1983 και είχαν επιτυχίες με τραγούδια όπως τα «Livin’ On a Prayer» και «Wanted Dead or Alive». Ο Alec John Such αποχώρησε από το συγκρότημα το 1994 και αργότερα αντικαταστάθηκε από τον μπασίστα Hugh McDonald.

Το συγκρότημα επανενώθηκε όταν οι Bon Jovi εισήχθησαν στο Rock & Roll Hall of Fame το 2018. Στην τελετή εισδοχής, ο Such μίλησε με αγάπη για την εποχή εκείνη και για τους συναδέλφους του, λέγοντας: «Τους αγαπώ μέχρι θανάτου».