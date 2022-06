Χρήστος Μάστορας και Ρίτα Γουίλσον «μάγεψαν» το κοινό στο Κατράκειο

Μία μοναδική εμπειρία βίωσαν όσοι έδωσαν το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης (29/6) στο Κατράκειο Θέατρο στη Νίκαια καθώς είχαν τη σπάνια ευκαιρία να δουν μαζί on stage τον Χρήστο Μάστορα με την Ελληνοαμερικανίδα σύζυγο του Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Κατράκειο του δημοφιλούς συγκροτήματος «Μέλισσες», ο Χρήστος Μάστορας κάλεσε στη σκηνή τη Ρίτα Γουίλσον και οι δύο πολυτάλαντοι καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους για να ερμηνεύσουν το τραγούδι τους «Let Me Be». Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο ντουέτο κυκλοφόρησε στο κοινό το 2019 από την Panik Records και οι δύο καλλιτέχνες όποτε τους δίνεται η ευκαιρία να βρεθούν μαζί σε κάποια συναυλία, το ερμηνεύουν (ομολογουμένως) εξαιρετικά.

Οι στίχοι του «Let Me Be»

Babe, can you feel me?

Can you look right through these eyes?

Your voice is what I'm hearing

A thousand echoes of desire

Lately, I've been failing to get you

Out of my head

Let me be now

Let me be

Like a bird in a cage

Only you can set me free

Let me be now

Let me be

Don't turn me like a page

I need you to make love to me

Don't you turn me like a page

Just come and make love to me

Baby, can you read me?

Can you see right through my soul?

I can feel the burning flame now

Please don't let this love turn cold

Lately, I've been failing to get you

Out of my head

Let me be now

Let me be

Like a bird in a cage

Only you can set me free

Let me be now

Let me be

Don't turn me like a page

I need you to make love to me

Don't you turn me like a page

Just come and make love to me

Oh, let me be now (oh, let me be now)

Let me be (oh, let me be)

Like a bird in a cage

Only you can set me free

Oh, let me be now (oh, let me be now)

Let me be (oh, let me be)

Don't turn me like a page

I need you to make love to me

Don't you turn me like a page

Just come and make love to me