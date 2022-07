Maceo Plex την Παρασκευή 22 Ιουλίου στο Bolivar

Bolivar

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Doors Open: 21:00

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Παρασκευή 22 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τον Αμερικανό ηγέτη της electro σκηνής MACEO PLEX να παρουσιάζει μια βραδιά ELLUM . Μαζί του oι Raxon και Avision.

Ο Maceo Plex κατά κόσμον Eric Estornel, το big boss της Ellum Audio και της Lone Romantic, «ένας από τους πέντε καλύτερους Djs του κόσμου» (Resident Advisor) μια αναγνωρισμένη μουσική ιδιοφυΐα στην παγκόσμια electro βιομηχανία. Έχει σφραγίσει μερικές από τις ιστορικές νύχτες θρυλικών clubs όπως είναι το Fabric, το Space και το Amnesia. ο Αμερικανός παραγωγός και Dj έχει χτίσει την προσωπική μουσική του αυτοκρατορία πειραματιζόμενος ασταμάτητα με διαφορετικά μουσικά είδη όπως η dub, η trap dance και η ambient, έχοντας πάντα ως βάση του την tech house και την techno.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Hyperlinks

Official Facebook Event Page: https://www.facebook.com/events/917042432304149

Tickets Presale Viva: https://www.viva.gr/tickets/music/maceo-plex-july-22-bolivar/

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar/?fref=ts

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info:

Doors Open: 21:00

Είσοδος: 20€ Προπώληση / 30€ Στην Είσοδο

Άτομα ανά τραπέζι: 6 Maximum

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684