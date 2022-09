Ο Βρετανός θρύλος της progressive house Nick Warren στο Bolivar

Τη Παρασκευή 16 Σεπτέμβρη ο Βρετανός θρύλος της progressive house Nick Warren κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στο Bolivar. Μαζί του o Steph.

Την Κυριακή 18 Σεπτέμβρη τα sunset events επιστρέφουν στο Bolivar! Αυτή την Κυριακή καλεσμένη η dj/producer 8Kays, με καταγωγή από το Κίεβο και releases σε εταιρείες όπως Renaissance Records, Blaufiield Music των Booka Shade, Anjunabeats των Above & Beyond, Eleatics Records και εμφανίσεις σε international festivals όπως Tomorrowland, Untold, Burning Man. Μαζί της ο καταξιωμένος Nick Devon και οι Jon Tsamis, Steph b2b Andianna, Rezo b2b Magda Kay.

Nick Warren:

Official Facebook Event Page: https://www.facebook.com/events/379855334097405

Event Info:

Εισιτήριο στην είσοδο: 10€ με ποτό

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 697 0367 684

8 Kays:

Official Facebook Event Page: https://www.facebook.com/events/781888222957527

Event Info:

Free Entrance

Πληροφορίες/Κρατήσεις: 697 0367 684