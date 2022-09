EDEN LIVE presents STAVROZ + special guest: K.ATOU

Οι Βέλγοι Stavroz, θα εμφανιστούν την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στο Piraeus Club Academy, για ένα μοναδικό σετ dance/electronic house που θα αλλάξει τη μουσική για πάντα!

THE UNIQUE ORGANIC HOUSE ELECTRONICA QUARTET ❯❯ STAVROZ



“Stavroz is changing the way we listen to dance music.”

Οι Stavroz δημιουργήθηκαν το 2011 από τους IJsbrand De Wilde και Gert Beazar, δύο dj's και ηχολήπτες που έψαχναν έναν τρόπο να διοχετεύσουν τις μουσικές τους ανησυχίες. Λίγο αργότερα, ο Maxim Helincks και ο Pieter De Meester προστέθηκαν στις ζωντανές εμφανίσεις τους και στο στούντιο. Γνωστοί για την εισαγωγή μιας συνολικής έθνικ, ακουστικής και οργανικής ατμόσφαιρας στην ηλεκτρονική μουσική, οι Stavroz επιδεικνύουν μια απίστευτη ικανότητα να συνδυάζουν το παλιό με το νέο και την Ανατολή με τη Δύση.



Προκειμένου να διατηρήσουν την ελευθερία στη μουσική τους παραγωγή και να είναι σε θέση να υποστηρίξουν άλλους καλλιτέχνες με παρόμοιο όραμα, ξεκίνησαν τη δισκογραφική τους εταιρεία «Moodfamily». Μεταξύ άλλων, οι Stavroz έχουν σημειώσει επιτυχημένες εμφανίσεις σε μεγάλα παγκόσμια φεστιβάλ, όπως Coachella, Fusion Festival, Wonderfruit, Pukkelpop, Strawberry Fields, Tropico και Three Points Festival.

K.ATOU

Η K.atou, κατά κόσμον Κατερίνα Μόρτζου, ξεκίνησε το DJing στην ηλικία των δεκαοκτώ. Σπούδασε στην Κέρκυρα, όπου η μουσική της δράση της περιελάμβανε μια ραδιοφωνική εκπομπή και μια σειρά από επιτυχημένα party. Έπειτα μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι εμφανίσεις της συνεχίζονταν σε διάφορους χώρους στην Αθήνα και σε γνωστά φεστιβάλ. Το 2006 η πρώτη της δουλειά βρίσκει στέγη στο Βερολινέζικο label Einmaleins.



Τα set της καθώς και η ετήσια εμφάνισή της στα after-hours του Detroit Electronic Music Festival καταφέρνουν να γίνουν ταυτόσημα της underground house και techno σκηνής. Έχει παίξει σχεδόν σε κάθε μεγάλη πόλη των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς και σε φεστιβάλ όπως το Glastonbury και το Rizzla event. Δουλειές της έχουν κυκλοφορήσει σε εταιρείες όπως οι: Einmaleins, LickMyDeck, Resopal, SonoVivo κ.α.

Εισιτήρια:

20€ - Περιορισμένη Προπώληση

23€ - Γενική Προπώληση

Δίκτυο Προπώλησης:

Online: www.viva.gr/tickets/music/stavroz/

Τηλεφωνικά: 11876

Σημεία Προπώλησης:

Public

Media Markt

Καταστήματα Wind

Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία

Yoleni's Greek Gastronomy Center (Σόλωνος 9)

Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

Χώρος:

Piraeus Club Academy

Πειραιώς 105

Αθήνα, 118 54

Τηλ: 210 34 58 898