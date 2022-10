Ο Recondite έρχεται στο Bolivar την Κυριακή 16 Οκτωβρίου

Αυτή την Κυριακή 16 Οκτώβρη το Bolivar και η Minotaur-Minotaur παρουσιάζουν τoν dj/producer Recondite (live). O Γερμανός καλλιτέχνης έχει βραβευτεί ως το καλύτερο live act και έχει παραγωγές σε labels όπως Afterlife , Dystopian, Plangent. Μαζί του οι Nick Devon , Mironas, Steph b2b Andianna, Ezara, Rezo b2b Magda Kay.

Doors Open: 21:00

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη καθ’όλη την διάρκεια της ημέρας

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Official Facebook Event Page: https://www.facebook.com/events/497422658577535

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar/?fref=ts

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info:

Free Entance

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684