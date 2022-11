Νέα Υόρκη: Αφιερωμένη στο στυλ του hip hop έκθεση στο Μουσείο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μόδας

Το Mουσείο στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μόδας - The Museum at FIT (MFIT) στη Νέα Υόρκη, πρόκειται να φιλοξενήσει έκθεση αφιερωμένη στην 50η επέτειο από τη «γέννηση του χιπ χοπ» - Η έκθεση «Fresh, Fly and Fabulous: Fifty Years of Hip Hop Style» θα εξερευνήσει αυτό το επιδραστικό στυλ και μουσικό είδος μέσα από την προβολή περισσότερων από 100 ενδυμάτων και αξεσουάρ