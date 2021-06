Το τέλος σε μία τεράστια καριέρα ανακοίνωσε το Σάββατο (26/6) ο Βασίλης Σπανούλης με την είδηση να κάνει αμέσως τον γύρο του Διαδικτύου και πολλούς εκπροσώπους του παγκόσμιου μπάσκετ να τον αποχαιρετούν με συγκινητικές αναρτήσεις. Κι αν τους διθυράμβους από τας Ευρώπας τους περιμέναμε, πολλοί ήταν και αυτοί από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ που αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο Ελληνα μπασκετμπολίστα με αναρτήσεις τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα βέβαια εκείνο του σταρ των Ντάλας Μάβερικς, Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος και στο παρελθόν είχε δηλώσει πως ο Kill Bill αποτελούσε το πρότυπό του κι ένας από τους λόγους που τον ενέπνευσαν να γίνει μπασκετμπολίστας. «Σ ευχαριστώ για όλα #ειδωλο» ήταν η λιτή αλλά και από καρδιάς φράση που επέλεξε ο πολύς Λούκα Ντόντσιτς για να αποχαιρετήσει τον Βασίλη Σπανούλη, συνοδευόμενη από μία φωτογραφία με τους δυό τους να αναμετρώνται στα γήπεδα της Euroleague.

Και ο δικός μας όμως σταρ του ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο -αν και δεν έχει γράψει κάτι μέχρι στιγμής, μένοντας πιστός στην «καραντίνα» του από τα social media, ελέω play off στο ΝΒΑ- πολλές φορές έχει εκφράσει τον σεβασμό του για τον Σπανούλη.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που εκτυλίχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο όπου Σπανούλης και Αντετοκούνμπο συναντήθηκαν και ο αρχηγός του Ολυμπιακού προσέφερε στον Greek Freak υπογεγραμμένη τη φανέλα που φορούσε, όταν και έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας και τη φανέλα με την οποία αγωνίστηκε την περσινή χρονιά. Ολοι θυμούνται την ατάκα που είπε ο Giannis σε μέλη του προπονητικού staff των Μιλγουόκι Μπακς πως «ο Σπανούλης είναι ο Κόμπι της Ευρώπης». Μάλιστα ο ίδιος έχει αναφέρει αρκετές φορές πως οι συγκεκριμένες φανέλες είναι από τα πιο πολύτιμα κειμήλια που έχει συλλέξει μέχρι στιγμής.

Μεταξύ εκείνων που αποθεώνουν τον Βασίλη Σπανούλη είναι και ο Ρικ Πιτίνο, ένας από τους θρύλους του κολεγιακού μπάσκετ στις ΗΠΑ και ομοσπονδιακός προπονητής πλέον της Εθνικής Ελλάδας. «Μόλις έμαθα ότι ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την απόσυρσή του. Ήμασταν μαζί μόνο για 8 μέρες, αλλά η εργατικότητά του ήταν έμπνευση! Μείνε στο παιχνίδι θρύλε μου, οι νέοι παίκτες χρειάζονται τη συμβουλή σου». Διθύραμβοι για την εργατικότητά του από τον Πιτίνο, ο οποίος πολύ θα τον ήθελε να τον έχει στη διάθεση του για το Προολυμπιακό Τουρνουά αλλά ο τραυματισμός του Kill Bill στη γάμπα δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει τη διεθνή καριέρα του με ιδανικό τρόπο.

Just heard Billy Spanoulis announced his retirement. It was only for 8 days that we were together, but his work ethic was inspiring! Stay in the game my legend, young players need your advice. Godspeed! — Rick Pitino (@RealPitino) June 26, 2021

Αλλος ένας παίκτης που πλέον παίζει στο ΝΒΑ και αποχαιρέτησε μέσω social media τον Βασίλη Σπανούλη είναι και ο Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος θυμήθηκε την φανέλα που του έδωσε ο Kill Bill μετά την τρομερή εμφάνισή του στον τελικό του 2015 στην Μαδρίτη.

Me dejaste entrar al vestuario y me diste tu camiseta después de haber perdido una final. Esos gestos no se olvidan. Gracias por tu generosidad @V_Spanoulis! El básquet te va a extrañar. Sos leyenda! pic.twitter.com/FkA8slovXZ — Facu Campazzo (@facucampazzo) June 26, 2021

Ο Σπανούλης στο ΝΒΑ

Αξίζει να σημειωθεί πως σε λίστα μεγάλης ιστοσελίδας των ΗΠΑ σχετικά με τους πιο σπουδαίους παίκτες που δεν «έπιασαν» στο ΝΒΑ, ο Βασίλης Σπανούλης φιγουράρει στην πρώτη θέση, με τον ίδιο να έχει δηλώσει αρκετές φορές πως το όχι και τόσο πετυχημένο πέρασμά του από το ΝΒΑ ήταν μία «κακή παρένθεση» που δεν ευνοήθηκε από τις συγκυρίες.

Στις 19 Ιουλίου του 2006 ο Kill Bill (ή για τους NBAers γνωστότερος ως V-Span) γινόταν ο τέταρτος Ελληνας που έβαζε την υπογραφή του σε συμβόλαιο σε μία ομάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, με τους Χιούστον Ρόκετς να καταβάλλουν τη ρήτρα στο συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, το ποσό του συμβολαίου του στους Ρόκετς «ζάλιζε» καθώς θα του απέφερε 5.832.000 δολάρια για τρία χρόνια, καθιστώντας τον ως τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του δεύτερου γύρου των ντραφτ.

Τελικά τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά για τον Βασίλη Σπανούλη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, καθώς τα βρήκε δύσκολα στο να συνηθίσει τον τρόπο παιχνιδιού εκεί αλλά και στο να συνεννοηθεί με τον προπονητή των Ρόκετς, Τζεφ Βαν Γκάντι. Τα στατιστικά των 2,7 πόντων και 0,9 ασίστ, με 31% στα σουτ εντός παιδιάς, 17% στα τρίποντα σε τριάντα ένα ματς με λιγότερο από οκτώ λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, ήταν ενδεικτικά πως ο Βασίλης δεν πέρναγε καλά στο Χιούστον και πως θεωρούσε ότι οι υποσχέσεις που του δόθηκαν δεν κρατήθηκαν.

«Λάθος μέρος σε λάθος στιγμή. Αλλά καμία φορά, τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλουμε. Ίσως να ήταν καλύτερα που επέστρεψα και έκανα αυτή τη καριέρα. Ήταν μια λάθος συμφωνία μεταξύ ανθρώπων. Ο προπονητής είχε χτίσει την ομάδα ήδη χωρίς εμένα, χωρίς εγώ να το ξέρω. Ήταν όλο λάθος. Είχα απογοητευτεί τόσο πολύ. Το είχα δει σαν κοροϊδία. Προτιμούσα να μου πουν να έρθεις εδώ να παλέψεις. Άλλα μου είπαν και άλλα έγιναν και όλο αυτό με πείραξε. Ήμουν και σε μια ηλικία που ήθελα πολύ να παίζω. Αλλά δεν πειράζει» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Βασίλης Σπανούλης σχετικά με το πέρασμά του από το ΝΒΑ.

Και μετά από αυτή την «ξένη» κατάσταση για εκείνον, όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποφασίσει την επιστροφή του στα... πάτρια εδάφη με τον Παναθηναϊκό (φυσικά) να τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Ούτε καν η προσπάθεια των Σαν Αντόνιο Σπερς -μέσω του Τόνι Pάρκερ- δεν στάθηκε ικανή να του αλλάξει γνώμη, με τον V-Span να γυρίζει στη γειτονιά μας έτοιμο να μετατραπεί στον Kill Bill. Πράγμα που συνέβη με τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια τον Ολυμπιακό να τον... απολαμβάνουν για τα επόμενα χρόνια.

Ολο το μπάσκετ αποχαιρετά τον Σπανούλη

Ξεφύγαμε όμως... Γιατί μπορεί το ΝΒΑ να μην στάθηκε τυχερό για να χαρεί αρκετά τον Kill Bill αλλά η Ευρώπη είχε αυτή την πολυτέλεια, με τον Βασίλη Σπανούλη να σπάει όλα αυτά τα χρόνια, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, γράφοντας με «χρυσά γράμματα» το όνομα του στο πάνθεον των θρύλων του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν να μην ήταν εξίσου αποθεωτικά και τα σχόλια των εκπροσώπων του μπάσκετ στα μέρη μας για την απόσυρση του πιο σπουδαίου «7» στην ιστορία της Euroleague.

Χαρακτηριστικά, κάποια από τα tweets που έκαναν τον γύρο του κόσμου:

A LEGENDARY career comes to an end...



Vassilis Spanoulis has announced his retirement. pic.twitter.com/Yz02D4XNNZ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 26, 2021

Βασίλη Σπανούλη συγχαρητήρια για τη σπουδαία καριέρα σου! Καλή τύχη σε ο,τι κι αν κάνεις στη συνέχεια της σταδιοδρομίας και της ζωής σου! pic.twitter.com/8pgBvyBbSY — Panathinaikos BC (@paobcgr) June 26, 2021

🏀👏 Congratulations Vassilis Spanoulis on a legendary career! It has been a pleasure to be able to enjoy you as a rival at the Palau Blaugrana.



Best of luck for the future! pic.twitter.com/afZgzcdO4D — 🏆 Barça Basket 🏆 (@FCBbasket) June 26, 2021

Σεβασμός για όσα προσέφερες στο ελληνικό και παγκόσμιο Μπάσκετ. Καλή τύχη στα επόμενα βήματα της καριέρας σου. Βασίλη Σπανούλη, 'Αξιος! pic.twitter.com/bkccJzSGbs — AEK B.C. (@aekbcgr) June 26, 2021

A Leader. A Winner. A Role model. A Rival. An Inspiration. A Legend. Good luck on your next step Vassilis Spanoulis 👏 pic.twitter.com/7nzvPJvVHv — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) June 26, 2021

Thank you to the 🐐 Kill Bill on a legendary career. I’m thankful I had the opportunity to learn from you everyday. Thank you for what you gave to the game of basketball. Enjoy a much deserved Retirement!!!! pic.twitter.com/JtSmjNpr9N — Kyle Hines (@SirHines) June 26, 2021

Today, Vassilis Spanoulis has retired. A very emotional day for me as an agent and a friend. A big change for Greek and European basketball...after 17 years with him in professional capacity, I will miss him on the court. Off the court, he is family forever.#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) June 26, 2021

Το βίντεο της Euroleague με τις TOP 10 φάσεις του Βασίλη Σπανούλη:

The TOP 10 PLAYS from a memorable Vassilis Spanoulis career! pic.twitter.com/idtONAEaEV — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 26, 2021

ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΠΑΝΟΥΛΗ

3 φορές πρωταθλητής Euroleague (2009, 2012, 2013)

3 φορές Final Four MVP στη EuroLeague (2009, 2012, 2013)

2013 EuroLeague MVP

2005 χρυσό στο EuroBasket με την Εθνική Ελλάδας

2006 ασημένιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Ελλάδας

2009 χάλκινο στο Eurobasket με την Εθνική Ελλάδας

7 φορές πρωταθλητής Ελλάδας (2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016)

4 φορές Κυπελλούχος Ελλάδας (2006, 2008, 2009, 2011)

2013 κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο

3 φορές MVP της Α1 Ανδρών/Basket League (2012, 2015, 2016)

3 φορές MVP των τελικών της Α1 Ανδρών/Basket (2012, 2015, 2016)

3 φορές μέλος της κορυφαίας πεντάδας στη EuroLeague (2012, 2013, 2015)

4 φορές μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας στη EuroLeague (2006, 2009, 2011, 2014)

Μέλος της καλύτερης πεντάδας του Eurobasket 2009

Αθλητής των Βαλκανίων για τη χρονιά 2009

Πολυτιμότερος παίκτης στο Τουρνουά Ακρόπολις το 2007 και το 2009

Πολυτιμότερος παίκτης στο Διηπειρωτικό Κύπελλο το 2013

Παγκόσμιο Βραβείο Αθλητισμού (Giuseppe Sciacca) το 2013

Κορυφαίος Ηγέτης της Ευρωλίγκας (2017-18)

Ψηφίστηκε ανάμεσα στους κορυφαίους 25 παίκτες στον κόσμο, που έχουν αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες ανά θέση

Ψηφίστηκε στην καλύτερη δεκάδα παικτών της Euroleague τη δεκαετία 2010-20

Ψηφίστηκε ανάμεσα στους κορυφαίους 5 παίκτες, που έχουν αγωνιστεί στα Eurobasket ανά θέση (2000-2020)

Πρώτος συνολικά σκόρερ στην Iστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ (1992-με σήμερα)

Πρώτος συνολικά στις ασίστ στην Iστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ (1992-με σήμερα)

Δεύτερος συνολικά σκόρερ στην Ιστορία όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με 4.872 πόντους (πρώτος σκόρερ είναι Νίκος Γκάλης με 4.909 πόντους)



ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

4 Πρωταθλήματα Ελλάδας: 2006, 2008, 2009, 2010

3 Κύπελλα Ελλάδας: 2006, 2008, 2009

1 Πρωτάθλημα Euroleague: 2009

1 Τριπλ Κράουν: 2009

ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

3 Πρωταθλήματα Ελλάδας: 2012, 2015, 2016

1 Κύπελλο Ελλάδος: 2011

2 Πρωταθλήματα Euroleague: 2012, 2013

1 Διηπειρωτικό Κύπελλο: 2013

ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ