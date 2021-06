Μάτζικ Τζόνσον: Κάνει διακοπές στη Ζάκυνθο - Επισκέφτηκε τον Άγιο Διονύσιο

Συνεχίζει την ενθουσιώδη περιήγησή του στα Επτάνησα ο θρύλος του NBA και των Los Angeles Lakers, Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον. Μετά την Κέρκυρα και την Ιθάκη βρέθηκε στη Ζάκυνθο για να κάνει διακοπές.

Διαβάστε ακόμη: Μάτζικ Τζόνσον: Κάνει διακοπές στην Κέρκυρα - Η φωτογραφία μπροστά στο Παλαιό Φρούριο

Όπως και στους προηγούμενους «σταθμούς» των διακοπών του, ο «θρύλος» του NBA και του παγκοσμίου μπάσκετ δεν παρέλειψε να ποστάρει στα social media βίντεο και φωτογραφίες που αναδείκνυαν τις ομορφιές της Ζακύνθου.

A beautiful day in Zakynthos, Greece overlooking the city with two of our best friends on this earth who we love dearly Holly and Rodney. We visited St. Denis (Agios Dionisios) Church today, the largest church in Zakynthos Town. pic.twitter.com/72yHB1QNfh — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 28, 2021

Image Ο Μάτζικ Τζόνσον στη Ζάκυνθο (Πηγή: imerazante.gr)

Image Ο Μάτζικ Τζόνσον στη Ζάκυνθο (Πηγή: imerazante.gr)

Ο σπουδαίος βετεράνος μπασκετμπολίστας που διανύει το 61ο έτος της ηλικίας του πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Διονυσίου, όπου μάλιστα άνοιξε και η κάμαρα του Αγίου προκειμένου οι επισκέπτες να τη δουν από κοντά και να την προσκυνήσουν αν θέλουν.

Image Ο Μάτζικ Τζόνσον στη Ζάκυνθο (Πηγή: imerazante.gr)

Image Ο Μάτζικ Τζόνσον στη Ζάκυνθο (Πηγή: imerazante.gr)

Σύμφωνα με το imerazante.gr, με τον Μάτζικ Τζόνσον και την οικογένειά του ήταν η ξεναγός κ. Ντόζη προκειμένου να τους εξηγήσει όσα έβλεπαν.

Image Ο Μάτζικ Τζόνσον στη Ζάκυνθο (Πηγή: imerazante.gr)

Στις αναρτήσεις του από το νησί, ο Μάτζικ Τζόνσον αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην επίσκεψή του στην Εκκλησία, εξηγώντας στους followers του ποιος ήταν ο Άγιος Διονύσιος και ποστάροντας λεπτομέρειες από τον ναό.



Saint Denis passed away at the age of 75 on December 17th, 1622 and the priests said a special prayer around his tomb. pic.twitter.com/W9WYh1hujq June 28, 2021

Ο Μάτζικ Τζόνσον ανεβάζει συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο με τις ελληνικές ομορφιές και τονίζει ότι περνάει υπέροχα: «Πραγματικά απολαμβάνω τον χρόνο μου στην Ελλάδα. Σήμερα η Κούκι και εγώ επισκεφθήκαμε ένα μοναστήρι που χτίστηκε το 1770 και ένα ξωκλήσι σε ένα νησί, προσβάσιμο μόνο με βάρκα, όπου ο κόσμος μπορεί να έρθει για να παντρευτεί» γράφει μεταξύ άλλων.

Δείτε κάποιες από τις αναρτήσεις του:

A beautiful day Ithaca! pic.twitter.com/5gNmIOimLJ — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 26, 2021

Where the Ionian Sea meets the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/8HB3t4U6sa — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 26, 2021

I’m really enjoying my time in Greece! Today Cookie and I visited a monastery built in 1770 and a chapel on an island, only reachable by boat, where people can come to get married. pic.twitter.com/hcQHiC8zMg — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 26, 2021

Last night we had the most unbelievable fish, fresh grouper caught the same day, from Avli Restaurant Corfu. It was amazing!! pic.twitter.com/eZzE6xTirz — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 25, 2021

Today we got to see the Old Fortress of Corfu. pic.twitter.com/xgHoIDpznZ — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 24, 2021