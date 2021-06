Στα χέρια του Μάτζικ Τζόνσον το 27% των Λος Αντζελες Λέικερς

Ο Μάτζικ Τζόνσον απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα και δεν χάνει στιγμή που να μην μοιράζεται με τους ακόλουθούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πόσο όμορφα περνάει. Απ' ότι όμως φαίνετια ο εμβληματικός σταρ του ΝΒΑ έχει ακόμη έναν λόγο να χαμογελά καθώς απέκτησε, μαζί με άλλους επιχειρηματίες, το 27% των αγαπημένων του Λος Αντζελες Λέικερς.

Η είδηση δεν πέρασε ακριβώς στα... ψιλά. Κάθε παραχώρηση μετοχών από τις ομάδες του ΝΒΑ αποτελεί είδηση. Όχι μόνο για όσους τις απέκτησαν, αλλά και για εκείνους που αποφάσισαν να τις αποχωριστούν. Στην περίπτωση των Λος Αντζελες Λέικερς, ο Φίλιπ Άνσαλτζ παρέδωσε το 27% των μετοχών που είχε στην κατοχή του σε δύο από τους ιδιοκτήτες της ομάδας μπέιζμπολ της πόλης, τους Ντότζερς.

Οι μετοχές αποκτήθηκαν από τους Τοντ Μπόλι και Μαρκ Ουόλτερ. Όλα καλά μέχρι εδώ. Στην ιστορία μας πρέπει να προστεθεί και ο Μάτζικ Τζόνσον. Ο θρυλος των Λέικερς και του ΝΒΑ ανήκει στην ομάδα που αγόρασε τους Ντότζερς πίσω στο 2012. Και πλέον στην κατοχή τους βρισκεται και το 27% των Λέικερς. Με τον Μάτζικ να μαθαίνει τα ευχάριστα μαντάτα, ενώ κάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα. Και να το γιορτάζει ανάλογα.

Enjoying dinner at Bassia Restaurant in Zakynthos with Owner Niuos Stefanopoulos, my beautiful wife Cookie, Holly, Rodney, LaTanya, and Jessica! pic.twitter.com/M3bS6h75wb