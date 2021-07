NBA Finals: Αρχίζει η σειρά Μιλγουόκι Μπακς εναντίον Φοίνιξ Σανς - Αμφίβολος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η κούρσα για τον νέο πρωταθλητή του NBA μπαίνει στην τελική ευθεία. Τα ξημερώματα της Τετάρτης αρχίζουν οι NBA Finals με τους Φοίνιξ Σανς να αντιμετωπίζουν με πλεονέκτημα έδρας τους Μιλγουόκι Μπάκς, που πηγαίνουν στην Αριζόνα με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στις 04:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, οι πρωταθλητές Δύσης και Ανατολής θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη σειρά των NBA Finals. Κάτι... λογικό αν αναλογιστεί κανείς πως οι Μπακς έχουν να βρεθούν εκεί από το 1973 (δύο χρόνια μετά από το μοναδικό τους πρωτάθλημα, το 1971), ενώ οι Σανς έχουν παίξει σε τελικούς μόνο το 1976 και το 1993 δίχως να έχουν κατακτήσει τον τίτλο.

Σημείο αναφοράς στους τελικούς είναι φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο MVP του NBA τις δύο προηγούμενες σεζόν, παραμένει εκτός δράσης και είναι αμφίβολος -τουλάχιστον- για το πρώτο παιχνίδι μετά από τον τραυματισμό του στη σειρά με τους Ατλάντα Χοκς.

