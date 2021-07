Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το είχε προφητεύσει ο Κόμπι Μπράιαντ από το 2019

Ο αδικοχαμένος Κόμπι Μπράιαντ ήταν από τους πρώτους που είχε πιστέψει στο ταλέντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους δυό τους να αναπτύσσουν μία ιδιαίτερα δυνατή φιλία. Μάλιστα, πέραν των κοινών προπονήσεων που έκαναν οι δύο σταρ, ο Black Mamba «προκαλούσε» πάντα τον δικό μας Γιάννη για να ξεπεράσει τα όριά του.

Ετσι όταν ο Ελληνας σούπερ σταρ πήρε τον τίτλο του MVP για πρώτη φορά πριν από δύο χρόνια, ο Κόμπι έγραψε σε μία του ανάρτηση στο Twitter πως ο επόμενος στόχος του θα πρέπει να είναι το πρωτάθλημα του NBA. Ετσι κι έγινε. Τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Αντετοκούνμπο έγινε πρωταθλητής του NBA και έτσι το challenge ολοκληρώθηκε!

To ΝΒΑ δεν ξέχασε αυτή την όμορφη ιστορία και έγραψε ότι η πρόκληση ολοκληρώθηκε!

Για την... προφητεία του Κόμπι Μπράιαντ μίλησε και ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όταν ερωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του τίτλου του ΝΒΑ. «Ο Κόμπι Μπράιαντ πίστευε μπορούσα να το πετύχω. Έπρεπε να το κάνω, λοιπόν», ήταν η ατάκα του Έλληνα άσου για τα εγκωμιαστικά λόγια που είχε πει τότε ο «Black Mamba».

«Στην αρχή ήταν σαν αστείο. Τον ρώτησα ποια είναι η πρόκληση μου εμένα. Το MVP. Νόμιζα έκανε πλάκα, δεν πίστευα ότι θα μου απαντήσει. Όταν το έκανε με έκανε να πιστέψω πως πιστεύει ο Κόμπι ότι μπορώ να το κάνω; Μπορώ να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο και να οδηγήσω την ομάδα μου, να πάρω ένα MVP. Έπρεπε να το κάνω και όχι απαραίτητα για να μην τον απογοητεύσω, αλλά έπρεπε να δουλέψω σκληρά γιατί οι άνθρωποι πίστευαν ότι μπορώ να το κάνω. Δεν μου αρέσει να απογοητεύω κανέναν. Όταν υπέγραψα ξανά με το Μιλγουόκι το έκανα γιατί δεν ήθελα να απογοητεύσω τον κόσμο. Το να μπορέσω να πετύχω αυτά τα πράγματα τώρα, είναι τρελό. Είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να το πιστέψω».

"I'm like, 'Kobe Bryant thinks I can do this?' ... I had to do it."



Giannis reflected on the challenge he got from Kobe. pic.twitter.com/PjARFFbzZZ