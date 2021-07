Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα δάκρυά του όταν θυμήθηκε τον πατέρα του

Σε όλη του την καριέρα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει δείξει με όλους τους πιθανούς τρόπους πως πάνω απ' όλα για εκείνον είναι η οικογένειά του. Δεν αποτελεί και έκπληξη που το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις έληξε ο τελευταίος τελικός με τους Φοίνιξ Σανς, ήταν να τρέξει να αγκαλιάσει τη μητέρα του, Βερόνικα, και τη σύντροφό του Μαράια, με το γιο του Λιάμ.

Ετσι λοιπόν και σήμερα, μία τόσο σημαντική ημέρα για αυτόν, καθώς είναι πλέον πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς, δεν θα μπορούσε να μην αφιερώσει το τρόπαιο στους δικούς του ανθρώπους, ενώ δεν άντεξε και έβαλε τα κλάματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, όταν αναφέρθηκε στην οικογένειά του. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη μητέρα του αλλά και τον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή πριν από τέσσερα χρόνια.

Αναλυτικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε:

«Εκπροσωπώ τις δύο χώρες μου, την Ελλάδα και τη Νιγηρία. Ξέρω ότι είμαι role model για πολλά παιδιά. Αυτό εδώ θα πρέπει να κάνει κάθε παιδί, οποιονδήποτε στον πλανήτη να πιστέψει στον εαυτό του. Όταν δεν είσαι καλά, όταν δεν νιώθεις καλά, πρέπει να συνεχίσεις να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και να μην αφήσεις κανέναν να σου πει τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Συνέχισε να δουλεύεις. Ο κόσμος μού έλεγε ότι δεν μπορώ να βάλω βολές, αλλά απόψε τις έβαλα. Είμαι πρωταθλητής! Πρέπει να πιστεύεις, ελπίζω να δίνω στον κόσμο ελπίδα ότι μπορεί να γίνει. Πριν από οκτώ χρόνια, δεν ήξερα ποια ήταν η επόμενη κίνηση. Η μητέρα μου πουλούσε πράγματα στον δρόμο. Τώρα είμαι εδώ, κάθομαι στην κορυφή των κορυφών. Είμαι ευλογημένος. Νιώθω τόσο ευλογημένος που ακόμη κι αν δεν ξαναβρεθώ εδώ, θα είμαι εντάξει. Εύχομαι πως αυτό θα δώσει ελπίδα σε όλους στον κόσμο, να πιστεύουν στα όνειρά τους.

Αυτό είναι για τη μητέρα μου, δούλεψε πολύ σκληρά για να είμαι εδώ. Αυτό είναι για τον πατέρα μου, που βλέπει από ψηλά. Αυτό είναι για τη σύντροφό μου, που φροντίζει και προσέχει τον γιο μου. Αυτό είναι για τα αδέρφια μου. Μπορεί να είμαι ξεροκέφαλος κάποιες φορές, απομακρύνομαι από τα social media γιατί θέλω πολύ να πετύχω αυτό εδώ, να τα καταφέρω. Κάθε μέρα, όμως το κάνω για τη μητέρα, τον πατέρα μου, τη σύντροφό μου, τα αδέλφια μου».

Δεν έχει περάσει και πολύς καιρός, κοντά στα δύο χρόνια, που ο Γιάννης «έσπαγε» μπροστά σε όλους όταν αναφέρθηκε στον πατέρα του, κατά τον ευχαριστήριο λόγο του για το βραβείο του MVP.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με ευλόγησε με αυτό το ταλέντο, για να είμαι στη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Θέλω να τον ευχαριστήσω που με έβαλε σε αυτή τη θέση. Όλα τα κάνω μέσω αυτού, είμαι απίστευτα ευλογημένος. Την ομάδα μου, κυρίως τους συμπαίκτες μου. Θέλει πάνω από έναν παίκτη για να έχεις πάνω από 60 και τους ευχαριστώ που ήταν μαζί μου στον πόλεμο. Θέλω να ευχαριστήσω το τεχνικό επιτελείο, που μας έμαθε όλα όσα έπρεπε να ξέρουμε. Τη διοίκηση, που πίστεψε. Ήμουν 18 ετών στην Ελλάδα και με πίστεψαν. Ευχαριστώ το Μιλγουόκι, την Ελλάδα και τους Νιγηριανούς που με υποστηρίζουν. Ξέρω ότι στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί και μου στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα. Πριν από 2 χρόνια είχα ένα στόχο, να γίνω ο κορυφαίος του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ τον πατέρα μου, αν και δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μου. Πάντοτε, όταν βρίσκομαι στο παρκέ, θυμάμαι τον πατέρα μου, που μου έλεγε να παίζω πιο σκληρά, ακόμη κι όταν πονούσα. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπληκτικούς αδελφούς μου».

