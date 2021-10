GiANT Heart: Novibet & Γιάννης Αντετοκούνμπο δίνουν «χώρο» στα όνειρα των παιδιών!

Με μια νέα τηλεοπτική καμπάνια με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Novibet και ο κορυφαίος αθλητής και πρεσβευτής της ενέργειας κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας ‘The GiANT Heart’, μας προσκαλούν να συμμετάσχουμε στη νέα πρωτοβουλία μεγάλης κλίμακας που θέτουν σε εφαρμογή, με στόχο να δημιουργήσουν τις υποδομές για ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον για κάθε νέο.



Συγκεκριμένα, η Novibet και ο Γιάννης αναλαμβάνουν δράση καλώντας μας να επισκεφθούμε το giantheart.gr και να προτείνουμε σημεία άθλησης και αθλητικές εγκαταστάσεις που χρειάζονται φροντίδα. Με τη βοήθεια όλων μας, η εταιρεία θα εντοπίσει χώρους που χρήζουν άμεσης συντήρησης και θα ξεκινήσει σταδιακά την ανάπλασή τους, ώστε περισσότεροι νέοι να έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στην άθληση.



Με τη νέα δράση και το σχετικό κάλεσμα προς το ευρύ κοινό, η Novibet, σε σύμπραξη με τον Γιάννη, στοχεύει να μεταδώσει το μήνυμα ότι οι νέοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Γιατί όλα αυτά που θα κατορθώσουν, αν κάνουν εκείνο που αγαπούν, θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας.



Στο νέο τηλεοπτικό σποτ που συνοδεύεται μουσικά από μια διασκευή του γνωστού κομματιού του συγκροτήματος Going Through «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», παρακολουθούμε την ιστορία του βασικού ήρωα, του μικρού Γιάννη, ο οποίος αγαπά το μπάσκετ με όλη του την καρδιά. Η μπάλα του τον συντροφεύει σε κάθε δραστηριότητα, στο σχολείο, στο σπίτι, στις βόλτες στη γειτονιά. Σύντομα κατανοούμε ότι η περίτεχνη σκηνοθετική εικοποιία σκιαγραφεί μια καθημερινότητα που περιορίζει την προοπτική και τα όνειρα του νέου. Παρόλη την αφοσίωση και την επιμονή του μικρού Γιάννη, η αγάπη και το ταλέντο του για το άθλημα δεν βρίσκουν «χώρο» να ανθίσουν.

Image



Έως τη στιγμή που, με ένα κοντινό πλάνο, διαβάζουμε “Γιάννης NBA Champion 2013” στο παγκάκι της πλατείας, το σημείο όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «είχε χαράξει τα όνειρά του», σε νεότερη ηλικία. Τότε η ελπίδα ξαναμπαίνει στο αφήγημα, καθώς βλέπουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να εμφανίζεται στο γηπεδάκι της γειτονιάς και να απευθύνεται στον μικρό, υπενθυμίζοντάς του πως «ό,τι και να λένε οι άλλοι, εσύ κρατάς την τύχη στα χέρια σου». Οι δυο λάτρεις του μπάσκετ προπονούνται παρέα, η παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου αναλαμβάνει τα ηνία στη μουσική υπόκρουση και σύντομα βλέπουμε όλη τη γειτονιά, χωρίς κανένα αποκλεισμό, να συμμετέχει στο παιχνίδι με τον Γιάννη.



Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε σχετικά: «Εσύ κρατάς τα όνειρά σου στα χέρια σου! Εσύ πρέπει να πάρεις την τύχη σου στα χέρια σου, ό,τι κι αν λένε οι άλλοι. Αυτό ισχύει και στη νέα ενέργεια που κάνουμε από κοινού με τη Novibet. Μπες στο site της συμμαχίας αγάπης που έχουμε συνάψει με τη Novibet και ενημέρωσέ μας για το γήπεδο της γειτονιάς σου, που χρειάζεται συντήρηση ή ανάπλαση. Δώσε εσύ την πάσα κι εμείς θα είμαστε εκεί να κάνουμε τη γειτονιά και το παιχνίδι σου, πιο όμορφα!



Θέλουμε να προσφέρουμε όσα περισσότερα μπορούμε στις κοινωνίες και στις νέες γενιές που αξίζουν τη στήριξη μας. Είναι υποχρέωσή μας να τους παρέχουμε ευκαιρίες και αυτή την φορά η στόχευση αφορά τις αθλητικές υποδομές στις γειτονιές τους. Από μια γειτονιά, τα Σεπόλια, ξεκίνησα κι εγώ, στις γειτονιές γεννιούνται και στεγάζονται τα όνειρα των παιδιών. Προχωράμε όλοι μαζί και θα ακολουθήσουν κι άλλες ενέργειες στο μέλλον. Η αλλαγή έρχεται με έργα και όχι με λόγια».

Image



Όπως δήλωσε ο Βάσιας Μπέρκοβιτς, Chief Marketing Officer της Novibet, «Στη νέα μας ταινία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το αφήγημα της δεύτερης ευκαιρίας αποδίδεται συμβολικά, ωστόσο με μια αφοπλιστική διεισδυτικότητα. Κάθε νέος έχει δικαίωμα σε ένα καλύτερο μέλλον και εμείς, οι ενήλικες, η κοινότητα, οι επιχειρήσεις, από όποια θέση κι αν βρισκόμαστε, οφείλουμε να βάζουμε τα δυνατά μας για να τους το προσφέρουμε. Η Συμμαχία Αγάπης ‘The GiANT Heart’ που έχει συνάψει η Novibet με τον Γιάννη δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη σε αυτή την τόσο σημαντική αποστολή και ξεκινά μια νέα, ουσιαστική δράση μεγάλης εμβέλειας που θα κάνει τη διαφορά. Καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει στην ενέργεια, μέσω του giantheart.gr, με στόχο να προσφέρουμε στους νέους μας σε όλη την Ελλάδα ασφαλείς χώρους και υποδομές που θα επιτρέψουν στα όνειρά τους να γίνουν ακόμη πιο μεγάλα. Να είστε σίγουροι ότι σύντομα, αυτά που θα κατακτήσουν, θα μας γεμίσουν υπερηφάνεια. Ο Γιάννης, συνοδοιπόρος μας σε αυτήν την πρωτοβουλία, είναι τρανό παράδειγμα μιας τέτοιας διαδρομής και τον ευχαριστούμε θερμά που στέκεται στο πλευρό μας και μοιράζεται μαζί μας την ίδια θέληση και αφοσίωση για θετική αλλαγή».







Επισκεφτείτε τη σελίδα του ‘Giant Heart’, εδώ.

Συντελεστές

Εταιρεία Παραγωγής: TopCut Modiano

Σκηνοθέτης: Γρηγόρης Ρέντης

Διαφημιστική Εταιρεία: 4 Wise Monkeys

Μουσική Επένδυση

“Θέλω Να Γυρίσω Στα Παλιά"

Μουσική: Μιχάλης Παπαθανασίου - Τάκης Μπουγάς (ΕΔΕΜ Rights)

Στίχοι: Νίκος Βουρλιώτης (ΕΔΕΜ Rights)

Παραγωγή: Goin' Through και Ήζυ Κουτιέλ για την OhMyGod Records (a Planetworks Label)

Ενορχήστρωση, Programming & Mastering: Μιχάλης Παπαθανασίου

Ερμηνεία: Νίκος Βουρλιώτης

Χορωδία: Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου (Studio Sierra)