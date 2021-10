Μιλγουόκι Μπακς: Σπουδαία εκτός έδρας νίκη έναντι των Πέισερς με κορυφαίο τον Αντετοκούνμπο

Πιο εύκολα απ ότι δείχνει το τελικό 119-109 οι Μιλγουόκι Μπακς έχοντας σε εκπληκτική βραδιά τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον έκαναν πάρτι μέσα στην έδρα των Πέισερς με 109-119!

Ο Greek Freak άγγιξε και πάλι το triple-double παίζοντας με καταπληκτική υπομονή στην επίθεση (30 πόντοι, 10/16 δίποντα, 10/13 βολές, 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ 2 λάθη, 2 φάουλ σε 37 λεπτά), ο Μίντλετον ακολούθησε (27 πόντοι, 7/14 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ) και ο Γκρέισον Άλεν υποστήριξε από την περιφέρεια (19 πόντοι, 1/2 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 5/5 βολές). Παράλληλα, σημαντική η συνεισφορά και του Θανάση Αντετοκούνμπο που ξεκίνησε στη βασική πεντάδα αντί του Πατ Κόνατον, σκόραρε δύο κρίσιμα καλάθια στην τέταρτη περίοδο και έκλεισε τον αγώνα με 8 πόντους από 4/5 δίποντα, τρία ριμπάουντ και δύο μπλοκ σε 19 λεπτά συμμετοχής.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα της Κυριακής (03:00) με τους Σπερς στο Fiserv Forum. Μία ημέρα μετά, η ομάδα του Μπουντενχόλζερ θα υποδεχθεί στο Μιλγουόκι τους Τζαζ (ξημερώματα Δευτέρας στις 02:00).

