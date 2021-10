ΝΒΑ: Πρώτη εντός έδρας για τους Μπακς - Δεν έφτασαν οι 40 πόντοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Αλλη μια ήττα γνώρισαν οι πρωταθλητές του NBA, Μιλγουόκι Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει 40 πόντους, οι οποίοι ωστόσο δεν ήταν αρκετοί για να υπερκεράσουν το εμπόδιο των Τίμπεργουλβς. Η ομάδα της Μινεσότα επικράτησε με 108-113 και σημείωσε την πρώτη νίκη της στο Μιλγουόκι έπειτα από τη σεζόν 2013-14 κι ενώ μεσολάβησαν έξι διαδοχικές ήττες!

Οι Μπακς παρατάχθηκαν απέναντι στους Τίμπεργουλβς δίχως τους Τζρου Χόλιντεϊ και Μπρουκ Λόπεζ, γνωρίζοντας την δεύτερη φετινή ήττα στη regular season –και την πρώτη στην έδρα τους, παρά τη μεγάλη εμφάνιση του Greek Freak, ο οποίος σημείωσε 40 πόντους με 7/9 βολές, 12/17 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 16 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κοψίματα στα 35 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Τα «Ελάφια» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 79-94 στα τέλη της τρίτης περιόδου, μείωσαν σε 108-110 με καλάθι του Ελληνα MVP στα 9.4 δευτερόλεπτα για το φινάλε όμως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή κόντρα στη Μινεσότα που στηρίχθηκε στους Ντ’ Άντζελο Ράσελ (29π.), Καρλ-Άντονι Τάουνς και Άντονι Έντουαρντς, που πέτυχαν από 25 πόντους έκαστος.

Όσον αφορά στους πρωταθλητές, πλην του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Κρις Μίντλετον σημείωσε 16 πόντους, ο Γκρέισον Άλεν πρόσθεσε 13 πόντους ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε 8 λεπτά, έχοντας 2 πόντους με 1/3 δίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Οι Λόπεζ, Χόλιντεϊ και ΝτιΒιντσέντζο έμειναν ξανά εκτός, σε αντίθεση με τον Μπόμπι Πόρτις που έκανε την επανεμφάνισή, σημειώνοντας 6 πόντους.

Giannis dropped 40 in front of a home crowd. 40 PTS | 16 REB | 7 AST | 3 BLK pic.twitter.com/k7TStS7Jql

This @Timberwolves trio drops 25+ each to win in Milwaukee. 🔥@Dloading: 29 PTS, 6 AST@KarlTowns: 25 PTS, 3 BLK@theantedwards_: 25 PTS, 7 REB pic.twitter.com/r4gGW0QVhu