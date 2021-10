Euroleague: Με ήρωα τον Σλούκα ο Ολυμπιακός κέρδισε στην εκπνοή τη Φενέρμπαχτσέ, 67-65

Πολύ σπουδαία νίκη και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Κώστα Σλούκα πέτυχε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ επί της Φενέρμπαχτσέ με 67-65, για τη Euroleague. Το «μεγάλο» καλάθι του Κώστα Σλούκα δύο δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, χάρισε την πέμπτη φετινή νίκη των «ερυθρολεύκων» στη διοργάνωση, η οποία τον κράτησε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Η μεγάλη προσωπικότητα του διεθνή Έλληνα γκαρντ, που «μίλησε» στο τέλος, αλλάζοντας τις ισορροπίες σε ένα ματς που είχε αρχίσει να... στραβώνει για τους Πειραιώτες, «ανέβασε» πλέον τους «ερυθρόλευκους» στο 5-2 (και στο 5-0 εντός ΣΕΦ), την ώρα που οι Τούρκοι «υποχώρησαν» στο 2-5, χάνοντας άλλο ένα ματς (το τέταρτο) στα τελευταία δευτερόλεπτα.

