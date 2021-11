Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο έβαλαν σε βιντεοκλήση τον Μπάιντεν με τη μαμά τους!

Μετά από πέντε χρόνια ο Λευκός Οίκος άνοιξε και πάλι τις πύλες του για τους πρωταθλητές του ΝΒΑ με τον Τζο Μπάιντεν να υποδέχεται τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Θανάση και τους πρωταθλητές της προηγούμενης σεζόν, Μιλγουόκι Μπακς. Τα «Ελάφια» έβαλαν τα κοστούμια τους, φόρεσαν τα δακτυλίδια τους και πόζαραν δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, με το «παραμύθι» που ζουν τα αδέρφια Αντετοκούνμπο να συνεχίζεται. Τους το τόνισε άλλωστε και ο ίδιος ο Μπάιντεν, το είπε -και το έγραψε- και ο Γιάννης. «Είναι απίθανο. Πραγματικά απίθανο. Από τα Σεπόλια να βρίσκομαι στο Οβάλ Γραφείο προκειμένου να συναντήσω τον πρόεδρο των ΗΠΑ»!

Ήταν μια ημέρα γιορτής για τους Μπακς, που είναι οι πρώτοι πρωταθλητές που επισκέπτονται και πάλι τον πρόεδρο μετά την... λαίλαπα του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο οι μέχρι τώρα πρωταθλητές ΝΒΑ είχαν αποφασίσει να αγνοούν επιδεικτικά και να μην κάνουν την εθιμοτυπική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο. Η ομάδα του Μιλγουόκι έφτασε στην Ουάσινγκτον με τα... δώρα της, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δωρίζει στον Μπάιντεν ένα ζευγάρι παπούτσια, που ωστόσο όπως παραδέχθηκε δεν ήξερα αν είναι στο νούμερο του.

Αλλά και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, του χάρισε μία υπογεγραμμένη μπάλα, ενώ φρόντισε να βάλει στο «παιχνίδι» και τη μητέρα του μέσω βιντεοκλήσης που της έκανε βάζοντας στο πλάνο και τον Τζο Μπάιντεν.

«Θα είμαι ο πιο όμορφος πρόεδρος των ΗΠΑ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πόζαρε στον Λευκό Οίκο και «αποκάλυψε» πως στις επόμενες εκλογές θα βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ. Γιατί; Θα είμαι ο πιο όμορφος πρόεδρος των ΗΠΑ» είπε, έχοντας δίπλα του, τον... αντιπρόεδρό του Θανάση.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για όλη αυτή την πορεία μέχρι και την κορυφή του κόσμου με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. «Από τα Σεπόλια μέχρι τον Λευκό Οίκο, γεννημένος από Νιγηριανούς γονείς. Είναι μια εκπληκτική εμπειρία εμπειρία να είμαι στον Λευκό Οίκο. Τιμή μου που είμαι στον Λευκοί Οίκο και γνωρίζω από κοντά τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η οικογένεια μου έκανε πολλές θυσίες για να είμαι εδώ, τους ευχαριστώ. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να είμαι εδώ. Οι φίλαθλοι των Μπακς είναι οι κορυφαίοι στον κόσμο. Πριν 7 χρόνια ήμασταν η χειρότερη ομάδα, τώρα είμαστε η καλύτερη. Πάντα προσπαθούσαμε να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από σκληρή δουλειά», ήταν τα λόγια του Greek Freak.

"Believing in your dreams, you can accomplish great things in life...



«Ήταν μία απίστευτη εμπειρία. Πήγα σε διαφορετικά δωμάτια, σε διαφορετικά γραφεία, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον πρόεδρο, ο οποίος μου έδωσε μία υπογεγραμμένη μπάλα, του έδωσα εγώ υπογεγραμμένα παπούτσια. αλλά δεν ήξερα το μέγεθος παπουτσιών που φοράει οπότε του έδωσα το 17,5 , ελπίζω να του κάνουν» έλεγε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγαίνοντας από τον Λευκό Οίκο και συνέχιζε: «Έπειτα ανέβηκα στο podium και μίλησα ομάδα και την εμπειρία μου από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο κύριος πρόεδρος ήξερε τα πάντα για εμάς και το σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείς ως δεδομένο. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και η ζωή κυλάει τόσο γρήγορα. Παίξαμε ένα ματς χθες και ακολουθεί ένα ματς αύριο και ποτέ δεν έχεις την ευκαιρία να κάτσεις κάτω και να εκτιμήσεις αυτές τις στιγμές. Αυτό ακριβώς κάνω και εκτιμώ αυτές τις στιγμές, που είμαι μέσα σε αυτή τη στιγμή. Κοιτάζω, παρατηρώ τα πάντα ώστε να μπορώ να τα λέω στα παιδιά μου σε 20 χρόνια από τώρα. Ελπίζω βέβαια να ξανάρθω εδώ ξανά. Ήταν μία απίστευτη εμπειρία και...πήρα μπάλα από τον πρόεδρο ρε φίλε!»

Μπάιντεν σε Αντετοκούνμπο: «Νομίζω πως κερδίσατε σε διαγωνισμό γονιδίων»

Ο Τζο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος πρόεδρος μετά τον Μπαράκ Ομπάμα που φιλοξενεί Λευκό Οίκο τους πρωταθλητές ΝΒΑ, και όπως σχολίασε: «Είναι τιμή να φιλοξενούμε τους Πρωταθλητές Μπακς. Συγχαρητήρια σε όλους για την κατάκτηση του τίτλου, τους παίκτες, το επιτελείο, τους φιλάθλους. Στους Τελικούς ήσασταν πίσω με 0-2, αλλά δεν σταματήσατε να πιστεύετε και να παλεύετε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως προαναφέρθηκε έκανε ειδική μνεία στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Γιάννη, έβαλες 50 πόντους στο Game 6. Πενήντα. Το χειρότερο είναι πως θυμάμαι και τα δύο πρωταθλήματα των Μπακς. Αυτό που το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι ότι βρίσκεσαι εδώ με τον αδελφό σου. Είναι παιδιά μιας οικογένειας μεταναστών από τη Νιγηρία, που πήγαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι σπουδαίο. Ξέρω πως η μητέρα σου είναι τόσο περήφανη που σε κοιτάζει, όπως κι ο πατέρας σου από εκεί ψηλά. Είστε μια τρομερή οικογένεια. Νομίζω πως κερδίσατε σε διαγωνισμό γονιδίων».