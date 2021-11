Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα είμαι ο πιο... όμορφος πρόεδρος των ΗΠΑ

Με εμφανή τη συγκίνηση αλλά και τη διάθεση για χιούμορ εμφανίστηκε ο Ελληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του, Θανάση, βρέθηκαν χθες Δευτέρα (8/11) στον Λευκό Οίκο για την καθιερωμένη συνάντηση και βράβευση των Πρωταθλητών του ΝΒΑ από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο με τον «Greek Freak» να ανεβάζει βίντεο στα social media όπου ανακοινώνει πως... κατεβαίνει για την προεδρία των ΗΠΑ, ενώ σχολιάζει πως θα είναι ο πιο... όμορφος πρόεδρος στην Ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που έσπευσε να συμφωνήσει και ο αδελφός του Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Sound ON 🔊 @Giannis_An34 recaps an unforgettable day at The @WhiteHouse. pic.twitter.com/I2LQ0XT7wk