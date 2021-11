Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Διπλός» στη νίκη των Μπακς στη Νέα Υόρκη

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους Μιλγουόκι Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσθέτει ένα ακόμη double-double φέτος. Τα «Ελάφια» πέρασαν νικηφόρα από τη Νέα Υόρκη με 112-100 κόντρα στους φορμαρισμένους Νικς και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στην Ανατολική περιφέρεια σε 6-6 ανεβαίνοντας στην 8η θέση. Οι πρωταθλητές NBA βρέθηκαν σε εξαιρετική βραδιά σε ό,τι έχει να κάνει με τα τρίποντα καθώς τελείωσαν το παιχνίδι με 26/50 και αυτό ήταν το κλεισί της νίκης τους.

Ο Γιάννης Αντεοτκούνμπο ήταν άστοχος στο «Μάντισον» έχοντας 5/15 σουτ αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να αγγίξει το triple double τελειώνοντας το παιχνίδι με 15 πόντους, 15 ριμπάουντ αλλά και 8 ασίστ και 2 μπλοκ. πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Πατ Κόνατον με 23 πόντους και συμπαραστάτες του οι Τζρου Χόλιντεϊ με 18 και Μπόμπι Πόρτις με 17. Για 2:51 βρέθηκε στο παρκέ ο Θανάσης Αντετοκούνμπό (0/1 σουτ) ενώ δεν πήρε χρόνο ο Γιώργος Καλαϊτζάκης. Ντέρικ Ρόουζ (22π.) και Ιμάνουελ Κουίκλι (18π.) οι πρώτοι σκόρερ για τους Νικς.

Giannis the Playmaker. 15 PTS | 15 REB | 8 AST | 2 BLK pic.twitter.com/hkScKkO7bO

Οι Μπακς που συνεχίζουν να παίζουν δίχως τον τραυματία Μπρουκ Λόπεζ και τον Κρις Μίντλεντον που είναι εκτός βάσει υγειονομικών πρωτοκόλλων, ανέβασαν στροφές στην τέταρτη περίοδο και με τέσσερα τρίποντα -τα τρία από τον Κόνατον- προηγήθηκαν με 104-94 δύο λεπτά πριν από το φινάλε βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη τους.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-31, 42-51, 66-82, 100-112.

What a game at The Garden. pic.twitter.com/kZwJTaYmWM