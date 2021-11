Το κακό ξεκίνημα, λόγω και των απουσιών βασικών παικτών, συνεχίζεται για τους πρωταθλητές NBA, Μιλγουόκι Μπακς, που τα ξημερώματα ηττήθηκαν στην Ατλάντα από τους Χοκς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στην επιστροφή του, είχε 26 πόντους (σούταρε όμως 9/21 σουτ), 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, δεν κατάφερε όμως να «κουβαλήσει» και πάλι την ομάδα απέναντι στα «Γεράκια» του εντυπωσιακού Τρε Γιανγκ (42 πόντοι με 8/13 τρίποντα).

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί ήττα για το Μιλγουόκι που πλέον μετρά επτά χαμένα παιχνίδια στις 10 τελευταίες αναμετρήσεις! Στο επόμενο παιχνίδι, την Τετάρτη με τους Λέικερς, αναμένεται να επιστρέψει στη δράση ο Κρις Μίντλεντον που παραμένει εκτός λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων, όμως το ερωτηματικό παραμένει δίπλα στο όνομα του βασικού σέντερ Μπρουκ Λόπεζ που μετά το παιχνίδι της πρεμιέρας δεν έχει ξαναπατήσει παρκέ.

Giannis made his return tonight: 26 PTS | 5 REB | 6 AST pic.twitter.com/RjmIxvgCdu

Απέναντι στους Χοκς -που ανέβηκαν στο 5-9 και με τη σειρά τους έχουν μόλις 2 νίκες στα 10 τελευταία ματς τους- οι Μπακς ήταν ιδιαίτερα άστοχοι σουτάροντας μόλις με 45% εντός παιδιάς και 62,5 από τη γραμμή των βολών. Ο Τζρου Χόλιντεϊ με 19 πόντους και 8 ασίστ και ο Γκρέισον Άλεν με 18 πόντους στάθηκαν δίπλα στον Γιάννη, ενώ ο αδερφός του Θανάσης Αντετοκούνμπο έμεινε στο παρκέ για περίπου 5' έχοντας 1 πόντο. Δεν πήρε χρόνο ο Γιώργος Καλαϊτζάκης.

Για τους γηπεδούχους πέρα από τον Γιανγκ, ο Τζον Κόλις είχε 19 πόντους ενώ ο Κλιντ Καπέλα κέρδισε πολλές μάχες στις δύο ρακέτες με 12 πόντους και 13 ριμπάουντ.

"It was a must win tonight."@CapelaClint x @AnnieFinberg pic.twitter.com/2Kmh12AYVw