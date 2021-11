Ιωάννης Παπαπέτρου: Γερμανίδα δημοσιογράφος τον «βάπτισε»... Παπανδρέου

Κάτι από... Κίνημα Αλλαγής είχε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν στο Μόναχο για την Euroleague! Αιτία; Η Γερμανίδα δημοσιογράφος που στο ημίχρονο του αγώνα έσπευσε να πάρει συνέντευξη από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, Ιωάννη Παπαπέτρου.

Και εντάξει, η ελληνική γλώσσα είναι δύσκολη και εύκολα μπορείς να μπερδευτείς αλλά το γέλιο είναι... γέλιο και είναι λίγο δύσκολο να πιστέψουμε πως η συνάδελφος παρακολουθεί στενά τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ!

Did she say Papandreou? 🤔 pic.twitter.com/LqknsDQY2c