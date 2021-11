Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νέα εκπληκτική εμφάνιση και νίκη για τους Μπακς - Κέρδισαν 117-108 τους Μάτζικ

Με μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση και ένα double double με 32 πόντους και 20 ριμπάουντ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε μία ακόμη νίκη στο ΝΒΑ με 117-108 επί των Μάτζικ. Ο Greek Freak είχε επίσης 15/23 βολές, 7/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 τάπες και πέντε λάθη. Οι Μπακς τέλειωσαν με 19/40 τρίποντα, ενώ οι Μάτζικ είχαν 19/51. Τέσσερα πέτυχε ο Άλεν και τρία ο Μίντλετον.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-24, 62-50, 96-71, 117-108.

Giannis' 30 minutes played tonight are the fewest by any player in a game with at least 30 points, 20 rebounds, and 5 assists since minutes were first tracked in 1951-52. (via @ESPNStatsInfo)



32 PTS | 20 REB | 5 AST | 3 BLK pic.twitter.com/bNlPheZOzT