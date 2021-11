Ένα εύκολο βράδυ, ένας υγιεινός περίπατος, μια επιβλητική εμφάνιση. Οι Μιλγουόκι Μπακς βρήκαν στο δρόμο τους, μια ομάδα που δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να τους κοντράρει και έτσι επιβλήθηκαν των Ντιτρόιτ Πίστονς με 114 – 93, καταγράφοντας την πέμπτη διαδοχική τους νίκη κάνοντας το απόλυτο στην πεντάδα αγώνων στο Fiserv Forum!

Γιάννης Αντετοκούνμπο που πέτυχε 33 πόντους σε 31 λεπτά (11/13 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/10 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 1 λάθος, 2 φάουλ) και Μπόμπι Πόρτις που πέτυχε 28 πόντους σε 31 λεπτά (4/7 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 10 ριμπάουντ) ήταν ξανά απολαυστικοί, έκαναν ό,τι ήθελαν μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και χάρισαν μια ακόμα νίκη στους πρωταθλητές του NBA! Οι Μπάκς ανέβηκαν στο 11-8 (6-4 εντός και 5-4 εκτός έδρας) και πλέον ετοιμάζονται με την ψυχολογία στα ύψη για τα ταξίδια στο Ντένβερ και στην Ιντιανάπολις.

Αντίθετα, στο 4-14 έπεσαν οι Πίστονς (2-8 εντός και 2-6 εκτός έδρας) που πάλεψαν όσο μπορούσαν, όμως συμβιβάσθηκαν με την τεράστια διαφορά δυναμικότητας. και παραμένουν ουραγοί στην Ανατολική Περιφέρεια. Ξεχώρισαν οι rookie Κέιντ Κάνινχαμ που άγγιξε το triple-double (9 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ), και ο backup ψηλός, Τρέι Λάιλς, που πέτυχε 19 πόντους σε 23 λεπτά.

Μετά από πέντε σερί αγώνες στο Fiserv Forum, οι Μπακς βγαίνουν στον δρόμο για να αντιμετωπίσουν τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/11) τους Ντένβερ Νάγκετς και τα μεσάνυχτα της Κυριακής (28/11) τους Ιντιάνα Πέισερς.

