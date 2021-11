Euroleague: Πρώτο «διπλό» με τρίποντη «καταιγίδα» για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός απάντησε με το πρώτο του εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό» στην εντός έδρας ήττα πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό. Με μία καθηλωτική εμφάνιση, οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 93-72 την Αρμάνι στο Μιλάνο, για την 12η αγωνιστική της Euroleague, υποχρεώνοντας τους Ιταλούς στην τρίτη σερί ήττα τους και πρώτη στο «Mediolanum Forum»! Με το αποψινό «διπλό» της, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βελτίωσε σε 8-4 το ρεκόρ της, κοιτάζοντας πλέον αποφασιστικά την τετράδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και πιάνοντας τους Ιταλούς στην κατάταξη.

Τα δεκάλεπτα: 25-30, 45-60, 57-72, 72-93.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Μεσίνα): Μέλι 2, Γκραντ, Ροντρίγκεθ 8 (2), Ταρζούσκι 3, Ρίτσι, Χολ 3 (1), Ντιλέινι 8, Ντάνιελς 5 (1), Σιλντς 26 (3), Χάινς 5, Ντατόμε 12 (2).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1), Ντόρσεϊ 14 (4), Λαρεντζάκης 18 (5), Φαλ 7, Σλούκας 7 (2), Μάρτιν 8, Βεζένκοφ 12 (2), Πρίντεζης 7 (1), Παπανικολάου 6 (2), Ζαν-Σαρλ 2, ΜακΚίσικ 5 (1).

