Ούτε οι Ιντιάνα Πέισερς και ο Ντομάντας Σαμπόνις κατάφεραν να βάλουν τέλος στο σερί των πρωταθλητών NBA Μιλγουόκι Μπάκς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσέθεσε ένα ακόμη double double, τα «Ελάφια» πέρασαν με 118-100 από την Ιντιανάπολις και πλέον μετρούν επτά διαδοχικές νίκες έχοντας ανέβει στην τέταρτη θέση της Ανατολής μόλις μιάμιση «νίκη» από τους τους πρωτοπόρους Νετς.

Ο «Greek Freak» τελείωσε το παιχνίδι με 26 πόντους (με 10/13 δίποντα) και 13 ριμπάουντ και μαζί με τον Τζρου Χόλιντεϊ (23 πόντοι, 9 ασίστ, 7 ριμπάουντ) οδήγησαν την ομάδα τους στην ένατη νίκη κόντρα σε αντίπαλο από την Ανατολή. Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης πέρασε στο παρκέ μόλις για 35'' δίχως να προλάβει να κάνει προσπάθεια, ενώ δεν έπαιξε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Για τους Πέισερς που με εννιά νίκες απέχουν και από το γκρουπ για τα Play in, ο Σαμπόνις τελείωσε με 1/8 σουτ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Κρις ΛεΒέρτ με 23 πόντους και ο Μάλκολμ Μπρόγκντον με 16.

