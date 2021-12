Euroleague: Ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής και από το Καζάν με 87-84 επί της Ούνικς

Το... θρίλερ της παράτασης χρειάστηκε ο Ολυμπιακός για να φύγει νικητής από το Καζάν με 87-84 (77-77 κ.δ.) επί της Ούνικς στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Φαλ με καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα έδωσε το προβάδισμα με 77-75, αλλά οι Ρώσοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 77-77 και να στείλουν το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.



Εκεί οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν την καλύτερή τους άμυνα στο ματς και κατάφεραν να πανηγυρίσουν ένα σημαντικό «διπλό». Ενα τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ (κορυφαίος της ομάδας του με 22π.) από τη γωνία έστειλε τον Ολυμπιακό στο +5 (86-81) 22 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, αλλά ο Κάναν «απάντησε» για τους Ρώσους (86-84) επίσης έξω από τα 6,75. Η μία εύστοχη βολή του Κώστα Σλούκα στα 6'' για το τέλος διαμόρφωσε το 87-84 που έμελλε να είναι και το αποτέλεσμα του αγώνα, αφού ο Χεζόνια αστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή.

Ετσι, ο Ολυμπιακός πέτυχε μια ακόμη σπουδαία επιτυχία για να φτάσει το ρεκόρ του στο 9-4, καθώς η Ούνικς μετά από ένα μέτριο ξεκίνημα στην Euroleague, είχε βρήκε για τα καλά τα πατήματά της και μαζί τη φόρμα της, έχοντας πριν από το αποψινό ματς τέσσερις σερί νίκες. Από την άλλη βέβαια και οι Πειραιώτες πήγαν στη Ρωσία με... φόρα από τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο Μιλάνο επί της Αρμάνι.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 40-42, 62-59, 77-77 (κ.δ.), 84-87 (παρ).

