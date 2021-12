Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς γιορτάζουν τα γενέθλιά του με 27 highlights της καριέρας του

Την τιμητική του έχει σήμερα ο κορυφαίος Ελληνας παίκτης του κόσμου, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, γίνεται 27 ετών. Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται υπερήφανοι που έχουν στο ρόστερ τους τον Greek Freak που τους οδήγησε στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος του ΝΒΑ και δημοσίευσαν ένα βίντεο με τις 27 καλύτερες φάσεις της καριέρας του.

Σαν σήμερα, ο Ελληνας superstar έκανε... πρεμιέρα και η ιστορία της ζωής του έχει ήδη γίνει ταινία, κυρίως λόγω των δύσκολων συνθηκών που έζησε στα παιδικά του χρόνια στην Αθήνα. Oι Μπακς γιορτάζουν τα γενέθλια του MVP των περσινών NBA Finals με ένα εντυπωσιακό mixtape, όμως, και το NBA, αλλά και η FIBA του αφιέρωσαν ευχές στο Twitter.

Στο νο1 του βίντεο φιγουράρει η τρομερή τάπα στον ΝτιΑντρε Ειτον στον τέταρτο τελικό του NBA με τους Σανς. Περιγράφοντας τη συγκεκριμένη φάση, ο Γιάννης είχε πει: «Δεν με εξέπληξε. Το είδα να έρχεται. Οταν είδα τον Μπούκερ να πιάνει την μπάλα με το ένα χέρι, ήξερα ότι ήταν πολύ μακριά από το καλάθι για να κάνει λέι-απ.

Τότε ανέλαβε το ένστικτο, έτσι γίνεται τότε. Ένιωσα τον Έιτον να ρολάρει προς το καλάθι πίσω μου. Ήξερα ότι ο μόνος τρόπος να τον σταματήσω ήταν να πηδήξω και να προσπαθήσω να καλύψω την γωνία από την οποία θα προσπαθούσε να καρφώσει. Νόμιζα ότι θα κάρφωνε στο πρόσωπό μου. Άργησα. Δεν πήδηξα να κόψω την μπάλα.

Στο τέλος ενός αγώνα, κάνεις ό,τι χρειαστεί για να νικήσεις. Μπόρεσα να κάνω ένα καλό κόψιμο. Απλώς πάλεψα σε αυτή την φάση».



Παράλληλα, οι Μπακς ανέβασαν στο youtube και ένα βίντεο με τις πιο αστείες στιγμές του εορτάζοντα αστέρα τους...

Join us in wishing @Giannis_An34 of the @Bucks a HAPPY 27th BIRTHDAY! #NBABDAY pic.twitter.com/hOagDzlQLW