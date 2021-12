Γιάννης Αντετοκούνμπο: Βγήκε από το υγειονομικό πρωτόκολλο ο Greek Freak

Περιπέτεια ήταν και... πάει, για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος, όπως ανακοίνωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς βγήκε από το πρωτόκολλο υγείας που είχε μπει και πλέον είναι ξανά στη διάθεση του προπονητή του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν συμπεριέλαβαν το όνομα του Greek Freak στη λίστα με τους αμφίβολους ή αυτούς που δεν θα είναι στη διάθεση του Μπουντενχόλζερ, ενώ στην προαναγγελία του αγώνα κυριαρχούσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η... χριστουγεννιάτικη διάθεση κάτι που από πολλούς ερμηνεύεται ως οιωνός για συμμετοχή του Έλληνα σούπερ σταρ στον αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της Βοστόνης (25/12, 21:30).

