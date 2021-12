Για πρώτη φορά φέτος οι πρωταθλητές του NBA, Μιλγουόκι Μπακς, παρατάχθηκαν με πλήρες ρόστερ σε έναν αγώνα και έδειξαν τι είναι ικανοί να καταφέρουν. Η ομάδα του Μιλγουόκι πήρε την νίκη 127-110 απάναντι στους Ορλάντο Μάτζικ και ανέβηκαν στο 23-13 (12-5 εντός και 11-8 εκτός έδρας), ενώ οι Μάτζικ έπεσαν στο 7-28 (2-12 εντός και 5-16 εκτός έδρας).

Γνωρίζοντας την τεράστια διαφορά ποιότητας που τους χωρίζει από τους Ορλάντο Μάτζικ, οι Μιλγουόκι Μπακς μπήκαν στο παρκέ αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» το ματς από νωρίς προκειμένου να μην ξοδέψουν πολλή ενέργεια στη συγκεκριμένη εκτός έδρας αναμέτρηση καθώς οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και πάλι σε μερικές μέρες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γέμισε ξανά την στατιστική του, σα να έκανε προπόνηση (28 πόντοι, 9/15 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/10 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ σε 29:34) αν και ταλαιπωρήθηκε από τα φάουλ. Ο Greek Freak είχε άξιους συμπαραστάτες τους Πόρτις (που έκανε ότι ήθελε στο πρώτο ημίχρονο με 19 πόντους και 5/5 τρίποντα) και Χόλιντεϊ και Μίντλετον. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε για ένα λεπτό στο τέλος του ματς.

Better be careful matching up with the Greek Freak. 😳 pic.twitter.com/IezJ9EVt6Y