Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η «30άρα» του δεν γλίτωσε από την ήττα τους Μπακς

Ήττα σοκ για τους πρωταθλητές του NBA, Μπακς καθώς είδαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς -την ομάδα με τις λιγότερες νίκες- να περνά από το Μιλγουόκι με 115-106 παρά τις 11 απουσίες που είχαν από το ρόστερ τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άγγιξε και πάλι το triple double με 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αλλά δεν αρκούσαν για να συνεχίσουν νικηφόρα τα «Ελάφια».

Ο Σακίντ Μπέι (24π., 8 ριμπ.), ο Τσέιντ Κάνινγχαμ (19π., 7 ασ.) και ο Τζος Τζάκσον (24π. σε 19:30) πρωταγωνίστησαν στη νίκη έκπληξη των Πίστον που πήραν μόλις το 7ο θετικό τους αποτέλεσμα σε 35 παιχνίδια φέτος στο ΝΒΑ.

