Ποιος είδε τους Μπακς του Γιαννη Αντετοκούνμπο και δεν τους φοβήθηκε! Οι πρωταθλητές του NBA επέστρεψαν εκεί που έγραψαν ιστορία πέρυσι, στο Μπρούκλιν για να αντιμετωπίσουν τους Νετς στο ντέρμπι της Ανατολής και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα στην παρέα των Χάρντεν και Ντουράντ πως θα πρέπει να ιδρώσουν ακόμα περισσότερο για να τους εκθρονίσουν.

The bench loved this one from Giannis. pic.twitter.com/NVm1iUozjD