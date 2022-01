Δυο... κούκοι δεν φέρνουν την Άνοιξη! Αυτό πρέπει να σκέφτοντα οι άνθρωποι των Μιλγουόκι Μπακς οι οποίοι είδαν την ομάδα τους να χάνει για δεύτερη φορά από τους Σάρλοτ Χορνετς μέσα σε λίγα 24ωρα και αυτό παρά το γεγονός ότι τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όσο και ο Κρις Μίντλετον άγγιξαν το triple-double.

WARNING: this Giannis dunk may cause dizziness. ⚠️ pic.twitter.com/sntpNZaM6G

Οι πρωταθλητές του NBA είχαν περισσότερο πείσμα και πάθος από τον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων πριν δυο βράδια αλλά ούτε αυτό φαίνεται πως ήταν αρκετό καθώς ηττήθηκαν με 103 – 99 από τους Σάρλοτ Χόρνετς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι μπορούσε και γέμισε και πάλι την στατιστική του (26 πόντοι, 9/13 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/8 βολές, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), είχε όμως έξι λάθη. Τον ακολούθησε ο Κρις Μίντλετον (27 πόντοι, 7/12 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα), είχε όμως και αυτός επτά λάθη. Πλέον οι Μπακς έπεσαν στο 26-17 (13-7 εντός και 13-10 εκτός έδρας).

Αντίθετα οι Χορνετς, ανέβηκαν στο 22 – 19 και δείχνουν ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος αντίπαλος στην Ανατολή. Δήμιος για τα «Ελάφια» και πάλι ο Τέρι Ροζίερ (27 πόντοι, 4/6 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 7/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ)!

This shot by Giannis is so clean. 💧 pic.twitter.com/MNPmPYxAbv