Euroleague: Ο Μοερμάν «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό στην εκπνοή - Ηττα με 82-81 από την Εφές

Η ευστοχία από τα 6.75 γέμισε αυτοπεποίθηση τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ήταν άκρως ανταγωνιστικοί στην Πόλη, αλλά μία χαμένη βολή και μία λανθασμένη άμυνα στο φινάλε της αναμέτρησης, γλίτωσαν την Αναντολού Εφές από νέο έμφραγμα... Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 82-81 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, για την 22η αγωνιστική της Euroleague, με τον Αντριέν Μοερμάν να ευστοχεί από τα 6.75 στο 1.1'' για τη λήξη και να υπογράφει την ανατροπή της τουρκικής ομάδας, αφού είχε προηγηθεί η 1/2 βολές του Οκάρο Ουάιτ.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 39-42, 65-62, 82-81

Are you not entertained?! @moerman42 calling GAME 😎 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/IUi2919HIl