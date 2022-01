Γιάννης Αντετοκούνμπο: Επική εμφάνιση με 38 πόντους στη νίκη των Μπακς επί των Νικς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάρισε άλλη μια μαγική εμφάνιση στους οπαδούς των Μπακς, καθώς με 38 δικούς του πόντους, το Μιλγουόκι νίκησε με 123-108 τους Νικς και τους έκοψαν τη φόρα για την είσοδο στα πλέι οφ του ΝΒΑ. Οι Μπακς κατάφεραν να επιστρέψουν στις εκμεταλλευόμενοι την έδρα τους έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Greek Freak.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 38 πόντους με 12/19 σουτ, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, 24 με 10 ασίστ πρόσθεσε ο Χόλιντεϊ, αντίστοιχα, ενώ στους 20 με 7 ριμπάουντ σταμάτησε ο Μίντλετον. Με αυτό το ροζ φύλλο αγώνα το Μιλγουόκι ανέβηκε στο 31-20. Πάντως δεν έλειψαν τα απρόοπτα, αφού ο Νοέλ χτύπησε στο κεφάλι τον Ελληνα σταρ και χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ. Από πλευράς Νέας Υόρκης ο Μπάρετ τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους και ο Φουρνιέ είχε 25.

Οι Νικς δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο του ματς να περιορίσουν τον Ελληνα άσο, ο οποίος έχει χτίσει μια εξαιρετική παράδοση κάθε φορά που έρχεται αντιμέτωπος μαζί τους και ειδικά στο Madison Square Garden.

Giannis comes alive in the nighttime.



38 PTS | 13 REB | 5 AST | 1 STL pic.twitter.com/Ck7PAPXEuD