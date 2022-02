Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Σανς προσγείωσαν τους Μπακς

Η πιο φορμαρισμένη ομάδα του ΝΒΑ, οι Φοίνιξ Σανς, προσγείωσαν απότομα τους Μιλγουόκι Μπακς καθώς με οδηγό τον ασταμάτητο Κρις Πολ νίκησαν με 131-107 στο repeat των περσινών τελικών. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε το παιχνίδι με 17 πόντους, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ αλλά τα «Ελάφια» δεν τα κατάφεραν απέναντι την ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στη λίγκα (45-10).

Διαβάστε ακόμη: NBA: Εσκασε η «βόμβα» - Στους Σίξερς ο Τζέιμς Χάρντεν

Ο αειθαλής Κρις Πολ ήταν ασταμάτητος καθώς πέρα από τους 17 πόντους και τα 7 ριμπάουντ μοίρασε στους συμπαίκτες του 19 ασίστ, οδηγώντας τους «Ηλιους» σε μία σαρωτική νίκη λίγο πριν από τη διακοπή για το All Star Game. Συνολικά επτά παίκτες των Σανς τελείωσαν σε διψήφιο αριθμό πόντων με τον ΝτιΆντρε Έιτον να έχει 27, τον Μίκαλ Μπρίτζες 18 και τον Ντέβιν Μπούκερ 17.

Οι Μπακς που περιμένουν την ενσωμάτωση του νεοαποκτηθέντα Σερζ Ιμπακα ώστε να δυναμώσουν τη ρακέτα τους οι Τζρου Χόλιντεϊ και Κρις Μίντλεντον τελείωσαν με 21 πόντους, όμως έχασαν και τον Πατ Κόνατον που αποχώρησε τραυματίας, με την πρώτη διάγνωση να κάνει λόγο για κάταγμα στο δεξί χέρι.

Το Μιλγουόκι πλέον έπεσε στην τέταρτη θέση της Ανατολής, με τη μάχη στην περιφέρεια να έχει φουντώσει και τα δεδομένα να αλλάζουν από τις ανταλλαγές, καθώς ο Τζέιμς Χάρντεν μετακόμισε στη Φιλαντέλφεια ενώ στο Μπρούκλιν μετακινήθηκε ο Μπεν Σίμονς. Οι Χιτ παραμένουν στην κορυφή με 36-20 και ακολουθούν Μπουλς (34-21), Καβαλίερς (34-21), Μπακς (35-22), Σίξερς (32-22), Ράπτορς (31-23), Σέλτικς (31-25) και Νετς (29-26).

THAT'S WHY THEY CALL HIM DOMINAYTON 😤 pic.twitter.com/7DcLH7MfWW