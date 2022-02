Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός αγώνα εξαιτίας ενός διαστρέμματος και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς βρήκαν την ευκαιρία να στήσουν... πάρτι στην έδρα των Μιλγουόκι Μπακς τους οποίους ισοπέδωσαν με 107 – 122! Εκτός αγώνα έμειναν και οι Πατ Κόνατον, Τζορτζ Χιλ και Μπρουκ Λόπεζ αλλά οι πρωταθλητές θεωρούσαν πως θα πάρουν μια εύκολη νίκη. Τελικά, όχι απλά δεν πήραν την νίκη, έστω και δύσκολη, αλλά ταπεινώθηκαν σε μια ήττα σοκ από τους Μπλέιζερς.

Στο 35-23 η ομάδα του Μιλγουόκι (19-10 εντός και 16-13 εκτός έδρας), που ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο μία εξάδα εντός έδρας αναμετρήσεων που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το ρεκόρ και τις πιθανότητές της για το πλασάρισμα αρχικά στην πρώτη τετράδα της περιφέρειας. Ο Σερτζ Ιμπάκα έκανε το ντεμπούτο του, ο Τζρου Χόλιντεϊ κι ο Μπόμπι Πόρτις προσπάθησαν περισσότερο απ' όλους αλλά τίποτε από όλα αυτά δεν ήταν αρκετό για τα «Ελάφια».

