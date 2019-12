NEWS

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο των βραβείων Google Excellence Premier Partner Awards με πρωταγωνιστές και πάλι την εταιρία Relevance Digital Agency και την Avis, οι οποίες κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να κερδίσουν το βραβείο Video Excellence Award της Google σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

H Αvis πριν λίγο καιρό λάνσαρε μια νέα 360ᵒ καμπάνια για τους «Μύθους γύρω από το Leasing» η οποία προωθήθηκε σε ATL, BTL κανάλια επικοινωνίας με πολύ μεγάλη επιτυχία.

H Relevance Digital Agency , στα πλαίσια της συνεργασίας της με την Avis, ανέλαβε να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που της Google (Performance Marketing, YouTube – Display – Paid Search Advertising) για να προωθήσει με τον καλύτερο τρόπο την καμπάνια.

Τα αποτελέσματα από αυτή την καμπάνια ήταν εντυπωσιακά:

Για το λόγο αυτό οι 2 εταιρίες διακρίθηκαν διεθνώς από την Google στην κατηγορία Video Excellence, ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από 40 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Τα Google Excellence Awards διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Google με σκοπό να επιβραβεύσουν τις εταιρίες digital marketing, οι οποίες κατάφεραν να υλοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές και στρατηγικές και να βοηθήσουν του πελάτες τους να αναπτυχθούν και να μεγαλώσουν. Στα εν λόγω βραβεία μπορούν να συμμετέχουν Digital Marketing Agencies από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA), τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως Google Premier Partners (δηλαδή ανήκουν στο top 2% των Partners παγκοσμίως). Η αξιολόγηση γίνεται σε Global επίπεδο, ενώ πέρα από την Google για την εξασφάλιση της αξιοκρατίας συμμετέχουν και ελεγκτικές εταιρείες.

Ανάμεσα από χιλιάδες συμμετοχές προκύπτει ένα shortlist των 150 περίπου καλύτερων Case Studies (25 σε κάθε κατηγορία) και στα Ευρωπαϊκά Κεντρικά Γραφεία της Google στο Δουβλίνο πραγματοποιείται μια τελετή όπου ανακοινώνεται ο νικητής της εκάστοτε κατηγορίας.

Τα συγκεκριμένα βραβεία θεωρούνται και είναι για τον κλάδο digital marketing τα σημαντικότερα σε διεθνές επίπεδο, ενώ συμμετέχουν εταιρείες από όλες της χώρες της περιοχής ΕΜΕΑ και από αγορές όπως αυτές της Γερμανίας, του Ισραήλ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας που είναι οι πιο προηγμένες σε ό,τι αφορά στο digital επενδύοντας τεράστια budgets. Η απονομή γίνεται από την Google σε διεθνές επίπεδο, ενώ στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετέχουν και εξωτερικοί συνεργάτες όπως η Deloite.

Η Relevance Digital Agency είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που κερδίζει σε αυτά τα βραβεία και γίνεται η πρώτη εταιρεία στην ιστορία των βραβείων που κερδίζει 3 βραβεία σε δύο συνεχόμενα έτη!

Σχετικά με την Avis

Η Avis κατέχει την 1η θέση στην αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Με ένα δίκτυο από 80 σταθμούς ενοικίασης σε όλη τη χώρα, με στόλο που ξεπερνά τα 35.000 αυτοκίνητα και με εξειδικευμένο προσωπικό 500 ατόμων, η Avis καλύπτει ανάγκες ενοικίασης οχημάτων στον κλάδο της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Rent a Car) και στον κλάδο της Μακροενοικίασης (Leasing), ενώ παράλληλα εξειδικεύεται στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ο ισολογισμός της εταιρείας ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών ξεπερνάει τα 180 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με την Relevance Digital Agency

H Relevance Digital Agency ιδρύθηκε το 2013 ως Performance Marketing Agency και σήμερα καλύπτει όλο το εύρος των υπηρεσιών digital marketing. Τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρία έχει επενδύσει σε ανθρώπινους πόρους δημιουργώντας δύο νέα τμήματα που αποτελούνται από data scientists και software developers με βασικό σκοπό την περαιτέρω δημιουργία καινοτόμων λύσεων στο e-commerce και το performance marketing. Έχει αποσπάσει βραβεία σε πολλούς εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς (Peak Performance Agency of the Year 2019, Google Excellence Award, Google Innovation Awardσ, Google Ready to Rock Award, Google Export Guru Award) ενώ τo 2019 αναγνωρίστηκε από τη Google ως Leading Partner της για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.