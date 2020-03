NEWS

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ αποτελεί μια από τις 20 εταιρείες που εντάσσονται στην ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2020. Οι εταιρείες που συγκαταλέγονται στη λίστα των κορυφαίων για τον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας, αξιολογήθηκαν με βάση σειρά κριτηρίων του Sustainability Performance Directory, του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης από το QualityNet Foundation, ο οποίος αναδεικνύει τις εταιρείες που επιδεικνύουν μια ολιστική προσέγγιση σε θέματα βιωσιμότητας. Η ένταξη στην ηγετική αυτή ομάδα αναδεικνύει τον ΟΠΑΠ μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που αποτελούν πρότυπα βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών και συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων.

Tρία βραβεία για προγράμματα ΕΚΕ του ΟΠΑΠ

Επιπλέον, τρία προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας απέσπασαν ένα χρυσό και δύο ασημένια βραβεία στα Hellenic Responsible Business Awards 2020, τα οποία επιβράβευσαν για πέμπτη συνεχή χρονιά τις εταιρείες που προωθούν τις αξίες της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Αναλυτικότερα, οι διακρίσεις που απέσπασε ο ΟΠΑΠ ανά κατηγορία είναι οι εξής:

GOLD βραβείο για το πρόγραμμα Ανακαίνισης Παιδιατρικών Νοσοκομείων, στην κατηγορία Βραχυπρόθεσμη Επένδυση (Τοπικής / Περιφερειακής ή Εθνικής Εμβέλειας), Ενότητα: Πρότυπο Επένδυσης

SILVER βραβείο για το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward, στην κατηγορία Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας, Ενότητα: Πρότυπο Επένδυσης

SILVER βραβείο για την εφαρμογή ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΠΑΠ στην κατηγορία Εφαρμογές ΕΚΕ, Ενότητα: Τεχνολογία για το κοινό καλό

«Ευχαριστώ» από το Make-A-Wish

Η προσφορά του ΟΠΑΠ και οι δράσεις του για τα παιδιά του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) αναγνωρίστηκαν στην ετήσια «Βραδιά του Ευχαριστώ», που διοργάνωσε πρόσφατα ο οργανισμός. Ο ΟΠΑΠ παρέλαβε το «Ευχαριστώ» του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τη συμβολή του στο έργο του οργανισμού μέσα στο 2019, μέσω της συναυλίας φιλανθρωπικού χαρακτήρα «All Stars Concert» στο Markopoulo Park και της πρωτοβουλίας εταιρικής υπευθυνότητας «MAD for a Cause».