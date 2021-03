Οι «Μάγισσες της Νύχτας»: Οι γυναίκες του Κόκκινου Στρατού που έγιναν θρύλος, μέταλ κομμάτι και σειρά

Στη ναζιστική Γερμανία οι γυναίκες έπρεπε να μένουν σπίτι, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που οι πολεμικές ανάγκες του Γ’ Ράιχ, έκαναν αναγκαία την ένταξή τους στην παραγωγή. Ακόμα και η άθλησή τους ενθαρρύνονταν, μόνο όμως στον βαθμό που τους βοηθούσε να είναι υγιείς για να φέρουν στον κόσμο υγιείς Άρειους.

Την ίδια ώρα, στη Σοβιετική Ένωση η γυναίκα κατακτούσε συνεχώς καλύτερη θέση από την επικράτηση της Οκτωβριανής Επανάστασης και έπειτα. Είχε πολιτικά δικαιώματα, ίση αμοιβή με τον άνδρα και σταδιακά απαγκιστρωνόταν από τις δουλειές του σπιτιού.

Έτσι ίσως εξηγείται και το γεγονός πως κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ, οι γυναίκες της Σοβιετικής Ένωσης, όχι μόνο δεν «κρύφτηκαν» αλλά αντίθετα ζητούσαν μετ’ επιτάσεως να μπουν στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι από τους Ναζί που εισέβαλαν στην πατρίδα τους.

Πείθοντας τον Στάλιν

Το 1942, η Συνταγματάρχης του Κόκκινου Στρατού, Μαρίνα Ράσκοβα, γνωστή ως «Ρωσίδα Αμέλια Έρχαρτ», ξεκινά να λαμβάνει γράμματα από γυναίκες που ήθελαν να πολεμήσουν κατά του μισητού εισβολέα. Αρκετές ήταν εκείνες που βρίσκονταν σε βοηθητικούς ρόλους στον Κόκκινο Στρατό. Η Ράσκοβα θα καταφέρει τελικά να πείσει τον Στάλιν να δημιουργήσει τρία τέτοια τμήματα. Δύο μικτά και ένα αμιγώς γυναικείο.

Έτσι με εντολή του Στατάρχη, το 1942, δημιουργείται το 588ο Σύνταγμα Νυχτερινών Βομβαρδισμών, αποτελούμενο από τρία σμήνη με περίπου 25 νεαρές πιλότους, οι περισσότερες στα 20 τους χρόνια. Επικεφαλής τίθεται η εμπνεύστρια του εγχειρήματος, Μαρίνα Ράσκοβα.

Το Polikarpov PO-2

Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διθέσια, κατασκευασμένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή γεωργική χρήση, ελαφριά, με ξύλινα μέρη και επένδυση από υφάσματα κόντρα πλακέ. Αθόρυβα, δεν διέθεταν ούτε ραντάρ ούτε αλεξίπτωτα. Άλλωστε καμία από τις πιλότους δεν θα ήθελε να πέσει ζωντανή στα χέρια των Ναζί. Η αδυναμία ανάπτυξης μεγάλης ταχύτητας τους επέτρεπε να αποφεύγουν εύκολα τις μεγάλες μανούβρες που αναγκάζονταν να κάνουν τα καταδιωκτικά της Λουφτβάφε.

Όπως δήλωνε μια από τις μαχήτριες του Συντάγματος Νυχτερινών Βομβαρδισμών αν πίεζες λίγο το φτερό του αεροσκάφους θα του έκανες τρύπα. Ήταν περισσότερο ένα αεροσκάφος που θα ταίριαζε στον Α’ ΠΠ παρά στον Β’. Την ώρα που τα αεροσκάφη της Λουτβάφε έφταναν σε ταχύτητα τα 400 μίλια την ώρα, τα Polikarpov PO-2, έμεναν μόλις στα 100.

Το Polikarpov είχε μια ακόμα -όχι τόσο ευχάριστη- για τις πιλότους του, ιδιαιτερότητα. Το πιλοτήριό του ήταν ακάλυπτο, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να ξεπαγιάζουν στο ιδιαίτερα ψυχρό κλίμα των Σοβιετικών εδαφών.

Όμως οι πιλότοι των Polikarpov, σύντομα μετέτρεψαν τα φαινομενικά μειονεκτήματά τους σε πλεονεκτήματα στο πεδίο της μάχης. Το αεροσκάφος ήταν αρκετά απλό. Δεν χρειαζόταν κάποιο ιδιαίτερο καύσιμο.

Ντύνονταν με αποφόρια

Ο φτωχός εξοπλισμός των γυναικών του 588ο Συντάγματος, δεν σταματούσε όμως στο απαρχαιωμένο αεροσκάφος. Οι τεράστιες απώλειες στρατιωτικά και οικονομικά που υπέστη η Σοβιετική Ένωση από τη γερμανική εισβολή και την προέλαση των Ναζί στο έδαφός της ήταν δεδομένες.

Οι νεαρές που στελέχωναν το Σύνταγμα Νυχτερινών Βομβαρδισμών αναγκάζονταν να ντύνονται και να ποδένονται με τα αποφόρια των ανδρών συναδέλφων τους, αλλά ούτε αυτό κατάφερε να τους σταθεί εμπόδιο.

Φόβος και τρόμος των Ναζί

Ο Μαρξ ίσως έγραφε πως «ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τους Ναζί εισβολείς». Στη Σοβιετική Ένωση ήταν γνωστές ως «Γεράκια του Στάλιν», όμως το όνομα που έμεινε στην ιστορία ήταν αυτό που τους έδωσαν οι Ναζί, που τις έτρεμαν. Τις μισούσαν και τις φοβούνταν, ενώ είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κάθε ναζί πιλότος μαχητικού που κατέρριπτε ένα από τα αεροσκάφη του Συντάγματος, κέρδιζε το ανώτερο μετάλλιο του Γ’ Ράιχ, τον Σιδηρούν Σταυρό.

Όταν πετούσαν πάνω από τον εχθρό έσβηναν τις μηχανές των μαχητικών τους, επιτρέποντας στα αεροσκάφη τους να μην γίνονται αντιληπτά μέχρι να αφήσουν τις βόμβες τους. Ο ήχος που έκαναν τα αεροσκάφη τους γλιστρώντας πάνω από τους στόχους με σβηστές μηχανές τη νύχτα ήταν και η μόνη προειδοποίηση για τον εχθρό. Από αυτόν ακριβώς τον ήχο, οι Ναζί τους έδωσαν το όνομά τους.

«Nachthexen». «Μάγισσες της Νύχτας». Αν και ο τίτλος προοριζόταν για να είναι προσβλητικός εκείνες το δέχονταν σαν κομπλιμέντο. Οι «Μάγισσες της Νύχτας», που στελεχώνονταν από 80 νεαρές γυναίκες, έφεραν σε πέρας σχεδόν 23.000 αποστολές, έριξαν περισσότερους από 3.000 τόνους βομβών σε διάστημα 4 ετών και έγιναν μια από τις σημαντικότερες μονάδες του Κόκκινου Στρατού.

Για του λόγου το αληθές, το 588ο Σύνταγμα Νυχτερινών Βομβαρδισμών, τα «Γεράκια του Στάλιν» ή «Μάγισσες της Νύχτας» αποτέλεσαν το πιο παρασημοφορημένο τμήμα του Κόκκινου Στρατού. 30 από αυτές έπεσαν στο καθήκον και 23 τιμήθηκαν με τον τίτλο της «Ηρωίδας της Σοβιετικής Ενωσης».

Μύθος, τραγούδι, σειρά

Στα ναζιστικά στρατόπεδα οι «Μάγισσες της Νύχτας» έγιναν μύθος σε βαθμό που κυκλοφορούσαν φήμες πως οι Σοβιετικοί έδιναν στις μαχήτριες χάπια που τους χάριζαν νυχτερινή όραση… γάτας. Μια από τις διασημότερες μαχήτριες του Συντάγματος, η Ναντέζντα Ποπόβα, που πραγματοποίησε 852 αποστολές, κερδίζοντας πολλά μετάλλια αλλά και τον τίτλο της Ηρωίδας της Σοβιετικής Ένωσης, ξεκαθάρισε σχετικά με τη συγκεκριμένη φήμη. «Αυτά είναι χαζομάρες. Δεν ήμασταν ντοπαρισμένες, αλλά έξυπνες, μορφωμένες και ταλαντούχες».

Οι «Μάγισσες της Νύχτας» ή «Γεράκια του Στάλιν»

Τα «Γεράκια του Στάλιν» η «Μάγισσες της Νύχτας» είναι ένας από τους λιγότερο γνωστούς μύθους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Λιγότερο γνωστός όμως είναι για την Ελλάδα, που είχε τους δικούς τους αντιστασιακούς μύθους να τραγουδήσει. Οι «Μάγισσες της Νύχτας» είναι το θέμα αρκετών εκδοτικών εγχειρημάτων, από μυθιστορήματα ως ιστορικά αλλά και μιας ρωσικής σειράς.

Ανάμεσα στις καλλιτεχνικές δημιουργίες που εμπνεύστηκαν από τη δράση των «Μαγισσών» γνωστότερο είναι ίσως το κομμάτι της δημοφιλούς Metal μπάντας, Sabaton, που καταπιάνεται συχνά με θέματα Ιστορίας και πολέμου.

Πηγές: Redfishstream, VanityFair, Washington Post, Ριζοσπάστης