Με την πρωτοβουλία «We are in this together» η Moet Hennessy υψώνει το ποτήρι της… στην υγειά μας!

Σε μία περίοδο που η προστασία της υγείας μας αλλά και της υγείας όσων αγαπάμε επιβάλλει τον αυτοπεριορισμό, όλοι ανακαλύψαμε και εκτιμήσαμε εκ νέου την αξία στιγμών που μέχρι εχθές θεωρούσαμε δεδομένες. Όπως μια ανέμελη βόλτα στη θάλασσα, ένα τραπέζι γεμάτο συγγενείς και φίλους, μια αυθόρμητη αγκαλιά – ή ένα ταξίδι.

Αναγνωρίζοντας την αδιαμφισβήτητη ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και την εξίσου επιτακτική ανάγκη μιας δημιουργικής αλληλεπίδρασης, η Moët Hennessy, που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την εταιρία Άμβυξ, τη μεγαλύτερη και παλαιότερη εταιρία ποτών στην Ελλάδα, διοργανώνει μια σειρά από άκρως ενδιαφέροντα διαδικτυακά masterclasses.

Τα εν λόγω masterclasses απευθύνονται σε όλους τους λάτρεις του οίνου και όχι μόνο. Οικοδεσπότες είναι οι δύο έμπειροι Brand Ambassadors της Moët Hennessy στην Ελλάδα, Θόδωρος Λέλεκας και Νικόλας Γιαννόπουλος, οι οποίοι μας προσκαλούν σε ένα οινικό ταξίδι ανά τον κόσμο. Ποιος δεν θα ήθελε να ατενίσει τους ατέλειωτους πράσινους αμπελώνες της Καμπανίας, να αναπνεύσει τον αναζωογονητικό αέρα των Άνδεων και να γευτεί τον πλούσιο τρύγο της Νέας Ζηλανδίας;

Μέσα από 12 διαδικτυακά masterclass τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι και τις 12 Ιουνίου, οι Brand Ambassadors της Moët Hennessy μας συστήνουν 16 κορυφαίες ετικέτες των Οίκων Moët & Chandon, Ruinart, Hennessy, Dom Perignon, Cloudy Bay και Terrazas. Μας ξεναγούν στα άδυτα των κελαριών κάθε Οίκου, μας μυούν στα μυστικά κάθε ετικέτας και δοκιμάζουν μαζί μας τα προϊόντα, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά τους σε πραγματικό χρόνο.

Η δήλωση συμμετοχής στα masterclasses είναι απλή και πραγματοποιείται διαδικτυακά, από την άνεση και –πρωτίστως– την ασφάλεια του σπιτιού μας. Το ίδιο ισχύει με την παραγγελία των προϊόντων που παρουσιάζονται ζωντανά σε κάθε masterclass – τα παραλαμβάνουμε στην πόρτα μας, σε ειδική τιμή. Κάθε παραγγελία συνοδεύεται από δύο ειδικά ποτήρια γευσιγνωσίας που θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο τον πλούσιο χαρακτήρα κάθε ετικέτας και την εμπειρία του masterclass.

Μια καινοτόμα ιδέα που αναγνωρίζει τις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας και προσφέρει γνώση, ψυχαγωγία, διάδραση και εκλεκτές γεύσεις.

Δείτε το site: https://events.moethennessy.gr/en

We are in this together. #ΜένουμεΑσφαλείς, μένουμε μαζί.