Η συλλογή Tommy Jeans γιορτάζει το old school cool στιλ!

Τα 90’s είναι ξεκάθαρα μία από τις εποχές που χαρακτήρισαν και καθόρισαν τη μόδα. Είναι η εποχή με τη δυνατή μουσική και τα edgy styles με τα rock στοιχεία και την εκκεντρική διάθεση. Την χαρακτηρίζουν τα t-shirt με στάμπες, τα ψηλόμεσα jean, σκισίματα σε παντελόνια και φούστες, αλλά και τα αγαπημένα bomber jacket. Μήπως αυτά τα fashion items σας θυμίζουν την νέαTommy Jeans συλλογή για το καλοκαίρι 2020; Μα, φυσικά!

Η συλλογή TOMMY JEANS για φέτος το καλοκαίρι γιορτάζει την 35η επέτειο του brand, αναμιγνύοντας χρηστικές γραμμές και τεχνικές λεπτομέρειες με το κλασικό αμερικανικό cool DNA της Tommy Hilfiger. Οι εμπνεύσεις με καμουφλάζ, τα all-over prints με pop color highlight καθώς και οι edgy λεπτομέρειες προσθέτουν ένα επαναστατικό twist στις 90’s εμφανίσεις που μας προτείνει η συλλογή.

Για να αποκτήστε την απόλυτα 90’s cool εμφάνιση East Coast, ενσωματώστε λίγο old school cool στο στιλ σας με τα καλοκαιρινά T-shirt της Tommy Jeans συλλογής. Είναι τέλεια για το Σαββατοκύριακο ή απλά για ένα χαλαρό καλοκαιρινό βράδυ. Την ίδια στιγμή, το iconic TOMMY JEANS flag τοποθετείται σε τσέπες, στην πλάτη του jean μπουφάν, ακόμα και στις ραφές από τις denim φούστες. Τα κλασικά denim σχέδια επανασχεδιάζονται σε νέες σιλουέτες, συμπεριλαμβανομένων των high-rise carpenter jeans, kick flares με button flies και salt and pepper Dad jeans, για ένα preppy look που ενσωματώνει το iconic Tommy Hilfiger στιλ.

Η καλοκαιρινή συλλογή Tommy Jeans, είναι ο ορισμός των 90’s. Αγκαλιάζει το πρωτοποριακό πνεύμα της σύγχρονης Αμερικής και απευθύνεται στους οπαδούς του brand που αγαπούν το premium denim στιλ.

Για ένα άνετο 90’s look τα απόλυτα Tommy Jeans fashion items είναι:

Λευκό T-shirt με μεταλλικό λογότυπο του brand. Είναι φτιαγμένο από οργανικό βαμβάκι ζέρσευ, με στρογγυλή λαιμόκοψη. Διατηρεί την απλότητά του ενώ το λογότυπο στο στήθος κλέβει τις εντυπώσεις.

Ψηλόμεσο γυναικείο παντελόνι ή ανδρική βερμούδα: Αναβαθμίστε τη συλλογή σας με ένα απίστευτα κολακευτικό skinny jean φτιαγμένο από ελαστικό denim ύφασμα για άνετη εφαρμογή. Εναλλακτικά επιλέξτε μία oldschool μπλε τζιν βερμούδα διακοσμημένη με λεπτομέρειες στα χρώματα του brand για ένα ανατρεπτικό στιλ τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες.

Αντιανεμικό γυναικείο μπουφάν με κουκούλα ή ανδρικό bomber jacket: Ετοιμαστείτε για την επόμενη απόδρασή σας με ένα ελαφρύ, βαμβακερό αντιανεμικό μπουφάν, με ρυθμιζόμενη κουκούλα και ελαστικές μανσέτες. Παράλληλα, το κλασσικό bomber jacket ενσωματώνει το στιλ της Tommy Jeans με τα χαρακτηριστικά χρώματα του brand κατά μήκος του φερμουάρ.

Jean φούστα: Mειώστε τις ζημιογόνες περιβαλλοντικές συνέπειες επιλέγοντας ρούχα από πιστοποιημένο ανακυκλωμένο βαμβάκι από επαναχρησιμοποιούμενα υφάσματα και βιομηχανικά υπολείμματα. Αυτή η μίνι φούστα είναι φτιαγμένη από denim ύφασμα με ανακυκλωμένη κλωστή, φτιαγμένη από πλαστικά μπουκάλια και αποτυπώνει 100% την περιβαλλοντική συνείδηση του brand.

Τσάντα θαλάσσης: Το απόλυτο καλοκαιρινό αξεσουάρ! Μία χρωματιστή τσάντα θαλάσσης θα κρατήσει τη διάθεσή σας ψηλά ενώ θα κρατήσει προφυλαγμένα τα πράγματά σας. Διαθέτει δύο αποσπώμενα τσαντάκια για κλειδιά, χρήματα και το μαγιό σας.

Φούτερ με λογότυπο για αγόρια και κορίτσια: Για τις δροσερές μέρες και νύχτες του καλοκαιριού, φτιαγμένο από βαμβάκι terry, με στρογγυλή λαιμόκοψη. Τι πιο 90’s!

Η συλλογή TOMMY JEANS είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα στα καταστήματα Tommy Hilfiger, στο κατάστημα TOMMY JEANS στο The Mall Athens, σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και στο tommy.com.