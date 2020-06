ADVERTORIALS

Με την έξαρση της νόσου Covid-19 η κοινωνία βρέθηκε σε κατ’ οίκον καραντίνα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Στα μέτρα και στις συστάσεις που ακολουθούν η κοινωνική αποστασιοποίηση κρίνεται απαραίτητη για τον περιορισμό του ιού. Μια κοινωνική αποστασιοποίηση που είναι μεν απαραίτητη για την αναχαίτιση του ιού, για την τέχνη όμως και τον σκοπό που αυτή υπηρετεί αποτελεί σχήμα οξύμωρο.

Η καλλιτεχνική έκφραση βρίσκει και οφείλει να βρίσκει γόνιμο έδαφος σε δύσκολους καιρούς. Οφείλει να μπορεί να εμπνέεται και να δημιουργεί, έχοντας ως πρόσημο το κοινωνικό σύνολο.

Στόχος της οnline ημερίδας «RestART, Η τέχνη την επόμενη μέρα» είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με την παρούσα κατάσταση, αλλά και η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η τέχνη θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα.

Η συζήτηση θα κινηθεί γύρω από τρεις βασικούς θεματικούς άξονες:

Πολιτισμική ασυνέχεια στον καιρό της πανδημίας

Επικαιροποίηση και ψηφιακός μετασχηματισμός

Εναλλακτική δράση, πρωτοβουλίες για βιωσιμότητα

Η ημερίδα θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα μεταδοθεί δημόσια ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή της στο Facebook page του Skywalker.gr ώστε το κοινό να μπορέσει να την παρακολουθήσει, αλλά και να υποβάλει γραπτά τα ερωτήματά του. Θα μεταδοθεί επίσης live από το site vgainoumemprosta.skywalker.gr, αλλά μόνο για παρακολούθηση.

Την ημερίδα θα συντονίσει ο Αλέξανδρος Σαλαμές, Δημοσιογράφος, CEO and Founder, Art On The Road Productions.

Στο πάνελ των ομιλητών θα συμμετάσχουν:

Ζουγανέλης Γιάννης, Καλλιτέχνης, Δάσκαλος

Καλαθάς Στέλιος, Ηθοποιός

Κεφαλά Τζώρτζια, Τραγουδίστρια, Καλλιτέχνις παραστατικών τεχνών

Κωνσταντινίδης Ανδρέας, Ηθοποιός

Μακαλιάς Δημήτρης, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης

Ναστόπουλος Αργύρης, Τραγουδιστής, Διοργανωτής συναυλιών, Celestial Productions

Νέστορα Μαριέλα, Χορογράφος

Ποσπορέλης Γιώτης, Διοργανωτής εκδηλώσεων, Street Mode Festival

Φόρτσας Κώστας, Μουσικός

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το vgainoumemprosta.skywalker.gr, ενώ μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Facebook Event Online Ημερίδα: RestART | Η τέχνη την επόμενη μέρα

Η διοργάνωση της online ημερίδας πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

MAD, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, E-DAILY, E-RADIO, EMEA BUSINESS MONITOR, THAT’S LIFE, PROVOCATEUR, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, FLOWMAG, SIGMA MEDIA GROUP, ENALLAKTIKOS.GR, LET IT BE.GR, ATHENS ART, ART 22, PINK.GR, ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ, BUSINESS WOMAN, ECOZEN.GR, SETTLE.GR, STENTORAS.GR