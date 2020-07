ADVERTORIALS

Οκτώ ταλαντούχοι Έλληνες καλλιτέχνες, στέλνουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας μέσω της τέχνης τους, για να στηρίξουν, την Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Μοναδικές δημιουργίες, που μετουσιώνουν την παιδική αθωότητα σε ένα μήνυμα ελπίδας και χαράς, δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» με στόχο να στηρίξουν το ιδιαίτερο έργο που πραγματοποιεί καθημερινά. Σχέδια αποτυπωμένα σε συλλεκτικά και αριθμημένα t-shirts, τα οποία απευθύνονται σε άντρες, γυναίκες και παιδιά και φέρουν την υπογραφή των εικαστικών: Γιάννη Βαρελά, Κωνσταντίνου Κακανιά, Αλίκης Λαλά, Όλγας Μηλιαρέση, Ραλλού Παναγιώτου, Φίλιππου Φωτιάδη, του φωτογράφου Γιάννη Μπουρνιά και των artistic collective The Callas.

Η Ένωση Μαζί για το Παιδί, σε συνεργασία με τη νεότερη γενιά εθελοντών της, προσκάλεσαν τους οκτώ καλλιτέχνες να αγκαλιάσουν την ενέργεια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Together We Create”. To “Together We Create” είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε εν μέσω κορωνοϊού, από νέους ανθρώπους, με στόχο να προσφέρουν στο έργο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Μέσα από εναλλακτικά projects και δημιουργικούς τρόπους συνεργασίας, η πρωτοβουλία «Together we Create”, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και φέρνει κοντά στην Ένωση, εθελοντές που θέλουν να συμβάλλουν στους σκοπούς της, με το δικό τους τρόπο.

Έχοντας εξασφαλίσει την ευγενική χορηγία της εταιρείας KALOGIROU, ως αποκλειστικό κανάλι πώλησης και προώθησης των T-shirts, τα συλλεκτικά T-Shirts τοποθετούνται σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον υψηλής αισθητικής, ανάμεσα σε προϊόντα που αποτελούν σημείο αναφοράς στο χώρο της μόδας. Εξασφαλίστε κι εσείς το δικό σας T-shirt στο https://www.kalogirou.com/el/mazi_gia_to_paidi

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των συλλεκτικών T-shirts θα διατεθούν για την ενίσχυση οικογενειών που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, λόγων των συνθηκών που επικρατούν στην covid-19 εποχή.

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ευχαριστεί θερμά όλους τους καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους, την εταιρεία KALOGIROU καθώς και όλους όσους αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή, από την πρώτη στιγμή.

#TogetherWeCreate

#mazigiatopaidi

#supportmazi