Το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα λειτουργεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου, στον 2 ο όροφο του The Mall of Athens στο Μαρούσι.

Η ΚΙΚΟ Milano, το νούμερο ένα brand καλλυντικών προϊόντων στην Ιταλία, αναπτύσσεται κυρίως με δικό της δίκτυο καταστημάτων που συνεχώς διευρύνεται. Στο τέλος του 2019 λειτουργούσαν περίπου 900 καταστήματα ΚΙΚΟ Milano στον κόσμο και ο κύκλος πωλήσεων του brand ξεπερνούσε τα 588 εκ. €.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος Fais ανέλαβε το Master–franchising για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, με στόχο τη δημιουργία δικτύου περίπου 40 καταστημάτων για τα επόμενα χρόνια, στις παραπάνω χώρες.

Για να γνωρίσουμε καλύτερα την ΚΙΚΟ Milano, ας μιλήσουμε για την ταυτότητά της.

Το brand ιδρύθηκε το 1997 από τον όμιλο Percassi στο Μιλάνο, την πρωτεύουσα της μόδας, της τέχνης και του design. Βασισμένο στην αξία του ”Made In Italy”, αλλά και στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων, κατάφερε να πρωτοπορήσει και να θέσει νέους κανόνες στον χώρο των καλλυντικών.

Be what you want to be! – Να είσαι αυτό που θέλεις να είσαι! …λέει η ΚΙΚΟ Milano, περιγράφοντας το όραμά της για την ομορφιά.

Με πάνω από 1000 καλλυντικά προϊόντα, μπορεί κανείς να επιλέξει ανάλογα με τον τρόπο ζωής του, τον τύπο δέρματος και τις συγκεκριμένες ανάγκες του σε κάθε φάση της ζωής του.

Οι κατηγορίες καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα όπως προϊόντα μακιγιάζ, περιποίησης προσώπου, νυχιών αλλά και πολλά αξεσουάρ και επαγγελματικά πινέλα. Βασικά της χαρακτηριστικά είναι η συνεχόμενη καινοτομία, η ασφάλεια, η ποικιλία, οι εξαιρετικές υφές και η αποτελεσματικότητα των προϊόντων και όλα αυτά σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές για τον καταναλωτή. Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως ακολουθούνται όλες οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα προϊόντα είναι cruelty free, με το 75% να παράγεται στην Ιταλία και το 99% στην Ευρώπη.

H είσοδος σε ένα κατάστημα KIKO δεν συνδέεται μόνο με την αγορά καλλυντικών, αλλά δίνει μια αυθεντική συνολική εμπειρία αισθητικής! Mε designer τον αρχιτέκτονα Kengo Kuma, τα καταστήματα με χαρακτήρα περίτεχνο και εκλεπτυσμένο, προσφέρουν στον καταναλωτή ελευθερία και στιγμές ευεξίας, ικανοποίησης και διασκέδασης. Τέλος τα καταστήματα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας (sustainability) και με υλικά που βελτιστοποιούν την ενεργειακή απόδοση.