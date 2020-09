ADVERTORIALS

Για τη βέλτιστη ανάδειξη της πολλαπλής δραστηριότητας του ΕΜΣΤ, η Samsung έχει χρησιμοποιήσει λύσεις υψηλής τεχνολογίας που δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερώνονται για ό,τι συμβαίνει στο Μουσείο, στην καλύτερη δυνατή ποιότητα προβολής. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια κατέχουν οι καινοτόμες QLED lifestyle τηλεοράσεις The Frame και The Serif της εταιρείας, 65’’ και 55’’ αντίστοιχα. Την ψηφιακή εμπειρία θέασης και ενημέρωσης των παρευρισκόμενων συμπληρώνουν, παράλληλα, δύο οθόνες υπαίθριας προβολής 75’’ τοποθετημένες στις δύο εισόδους, όπου χάρη στην πολύ υψηλή φωτεινότητα που διαθέτουν, επιτρέπουν την άρτια θέαση περιεχομένου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις επαγγελματικές λύσεις της Samsung που έχουν προσφερθεί συγκαταλέγονται και δύο επαγγελματικά monitors τεχνολογίας QLED καθώς και ένα επιβλητικό video-wall, που ταιριάζει απόλυτα με το ύφος και του χαρακτήρα του ΕΜΣΤ.

Η The Frame της Samsung εκπλήσσει θετικά τους επισκέπτες του ΕΜΣΤ, με την άριστη ποιότητα εικόνας, καθώς χάρη στην τεχνολογία ΑΙ, η The Frame προσαρμόζει τον φωτισμό και την αντίθεση της οθόνης με βάση τον φωτισμό του χώρου. Στο ίδιο πλαίσιο, η αδιαμφισβήτητα όμορφη The Serif εναρμονίζεται άψογα στο χώρο λόγω του μινιμαλιστικού design από τους Bouroullec.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, καθώς συνάδει με το στόχο μας για δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, με πλουσιότερες ψηφιακές εμπειρίες μέσω πρωτοποριακής τεχνολογίας και καινοτόμων προϊόντων. Επί δέκα συναπτά έτη, η Samsung διατηρεί την πρώτη θέση ως διεθνής ηγέτης στη βιομηχανία ψηφιακής σήμανσης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για παροχή πρωτοποριακών λύσεων και εμπειριών θέασης επομένου επιπέδου», δήλωσε ο Γιώργος Τσαούσης, Διευθυντής του Τμήματος Consumer Electronics της Samsung Electronics Hellas σε Ελλάδα και Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σειρές lifestyle τηλεοράσεων The Frame και The Serif της Samsung, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.samsung.com/gr/lifestyle-tvs/.