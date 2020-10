ADVERTORIALS

Πρόκειται για ένα all-scenario έξυπνο-επιχειρησιακό διαδραστικό σύστημα για «smart offices» που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων, και ιδίως της εξ’ αποστάσεως εργασίας κατά τη διάρκεια της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, οι πελάτες σε 27 χώρες μπορούν να παραγγείλουν το IdeaHub και πιο συγκεκριμένα τα μοντέλα IdeaHub S και IdeaHub Pro.

Το Huawei IdeaHub είναι το τελευταίας γενιάς έξυπνο εργαλείο παραγωγικότητας για τον σύγχρονο χώρο εργασίας, ειδικά σχεδιασμένο για να ενισχύει τον τρόπο συνεργασίας των ομάδων. Αυτό το «smart office» ενσωματώνει διάφορες λειτουργίες, όπως συνεργασία πολλαπλών οθονών μεταξύ κινητών και υπολογιστών, διαδραστικό whiteboard, έξυπνο handwriting, ομαδική εργασία και τηλεδιάσκεψη.

Το νέο προϊόν προσφέρει τρία μοναδικά χαρακτηριστικά στους χρήστες που αναζητούν έναν υπερσύγχρονο έξυπνο χώρο εργασίας για διαφορετικά σενάρια: ανοιχτό οικοσύστημα για cloud video conferencing, καινοτόμο, και απλό σχεδιασμό προϊόντων αντί για παραδοσιακό περίπλοκο hardware καθώς και ενσωματωμένη τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Το Huawei Ideahub υποστηρίζει υπηρεσίες 3d party mainstream video conferencing, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά την περίπλοκη διαδικασία cloud video conferencing. Παρέχει καλύτερη εμπειρία συνάντησης full 1080p HD, με κοινή χρήση περιεχομένου 4K.

Επίσης, το IdeaHub ενσωματώνει την απλότητα στο φυσικό του σχεδιασμό με τη λεπτή καλαίσθητη βάση του και τον συνδυασμό πολλαπλών καλωδίων σε ένα εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας, αποτρέποντας τυχόν περιπλοκές ανάπτυξης καλωδίων. Το Ideahub έλαβε το βραβείο Red Dot 2020 λόγω του κομψού, σύγχρονου σχεδιασμού του με επίκεντρο τον χρήστη. Έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε οποιοδήποτε περιβάλλον, μετατρέποντας χωρίς προσπάθεια τις αίθουσες συσκέψεων, τους ανοιχτούς χώρους γραφείων, τα executive rooms και τα home offices σε έξυπνους χώρους. Ένα all in one εργαλείο παραγωγικότητας που μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει ένα whiteboard, ένα μηχάνημα προβολής και έναν επαγγελματικό εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι το IdeaHub διαθέτει λειτουργίες AI, όπως το εικονικό Acoustic Baffle, το οποίο εμποδίζει τον περιττό θόρυβο. Ταυτόχρονα, το AutoFrame προσαρμόζει αυτόματα τη γωνία της κάμερας με βάση την αίθουσα συνεδριάσεων και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Χρησιμοποιώντας τη διάταξη των 12 μικροφώνων και την 4K κάμερα, το IdeaHub μπορεί να εντοπίσει αυτόματα τη φωνή του εκπροσώπου σε ακτίνα 8 μέτρων. Η ευρύτερη συχνότητα για μεταφορά εξασφαλίζει κρυστάλλινο, Hi-Fi ήχο σε κάθε απομακρυσμένο σημείο.

«Στόχος μας είναι να παρέχουμε καθολική τεχνολογία 4K & AI στο πλήρες φάσμα των συσκευών, καθώς και τα καλύτερα εργαλεία παραγωγικότητας, όλα με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Δώστε τη δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να ζήσουν μια ευχάριστη εμπειρία», ανέφερε ο Peng Li, Πρόεδρος του Cloud & AI Business Group Huawei CEE & Nordic Region.

Η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα έναν νέο τρόπο εργασίας για όλους. Το εξ’ αποστάσεως γραφείο είναι μια νέα πραγματικότητα, η οποία απαιτεί αποτελεσματική επικοινωνία από έναν ευέλικτο έξυπνο χώρο εργασίας: «Το όραμα της Huawei είναι να φέρει τη ψηφιοποίηση σε κάθε άτομο, σπίτι και οργανισμό για έναν πλήρως συνδεδεμένο, έξυπνο κόσμο. Για το σκοπό αυτό, θα βοηθήσουμε όλο και περισσότερες εταιρείες να δημιουργήσουν εξυπνότερους χώρους εργασίας» συμπλήρωσε ο Peng Li.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, αναζητήστε το «Huawei IdeaHub» ή επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://e.huawei.com/en/products/cloud-communications/ideahub