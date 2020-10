ADVERTORIALS

Με δύο πολύ σημαντικές διακρίσεις βραβεύθηκε στα εφετινά βραβεία Sports Marketing Awards η Bricktin Enterprises Ltd.

H Bricktin, είναι υπεύθυνη για όλες τις διαφημιστικές δραστηριότητες και ενέργειες marketing του πελάτη της, Interwetten.

Συμμετέχοντας για πρώτη φορά στο θεσμό, κατάφερε σε μια κατηγορία στην οποία συμμετείχαν εταιρείες που βραβεύονται διαχρονικά, όχι μόνο να ξεχωρίσει αλλά να κερδίσει το Platinum Βραβείο! Με μια καινοτόμα ενέργεια, το Interwetten Home Cup, το οποίο ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας μας, έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος της κατηγορίας Best Sports-related Content during the Coronavirus pandemic.

Επιπλέον, έλαβε και το Gold Βραβείο για την Xορηγία της Interwetten στο Πρωτάθλημα Ελλάδας και συγκεκριμένα στην κατηγορία, Χορηγία σε Ομαδικό Άθλημα.

Ο CEO και Founder της Bricktin Enterprises Ltd αλλά και Country Manager Ελλάδας για την Interwetten, κ.Μάριος Λευκαρίτης, δήλωσε:

“Η επένδυση στην Ελλάδα, στην οποία δραστηριοποιούνται και οι δύο εταιρείες τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία, αυξάνεται διαρκώς χρόνο με το χρόνο, ανανεώνοντας τους στόχους και θέτοντας τον πήχη υψηλότερα. Αυτό αποδεικνύεται και με την ανανέωση της χορηγίας μας με την Super League, που έφερε αλλαγή επιπέδου μιας και πλέον είμαστε ο Χρυσός Χορηγός της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην Ελλάδα. Επενδύουμε διαχρονικά στην ελληνική αθλητική βιομηχανία, όντας έμπρακτα ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ελληνικού Αθλητισμού.

Τώρα πλέον, με την νομοθεσία να μας βοηθάει, μιας και υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο και μπορεί να γίνει προγραμματισμός και επιχειρηματικός σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια, αποφασίσαμε να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στον χώρο και μας τιμάει ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην πρώτη κιόλας χρονιά, μπήκαμε δυναμικά, κερδίζοντας δύο σημαντικά βραβεία. Όπως λέει και μια παροιμία, «Τρώγοντας έρχεται η όρεξη» και για αυτό, στόχος μας είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτή την επιτυχία, ελπίζοντας την επόμενη χρονιά να είμαστε σε αυτή την εκδήλωση, παρουσιάζοντας περισσότερα όμορφα projects και ενέργειες και φυσικά, πανηγυρίζοντας πολλά περισσότερα βραβεία.

Δεν θέλαμε να συνδέσουμε το brand μας με μια μόνο ομάδα (εκτός από τον Αστέρα Τρίπολης και τα Γιάννινα που είχαμε κάνει χορηγία και στο παρελθόν), έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με μια μικρότερη χορηγία στη Super League, την οποία πιστεύω ότι αξιοποιήσαμε στο μέγιστο την περασμένη αγωνιστική περίοδο και συνέπεια αυτής της ενέργειας ήταν η αναβάθμιση της, μιας και πλέον είμαστε ο Χρυσός Χορηγός του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι έχουμε την πιο μεγάλη χορηγία στον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και σε μια παγκοσμίως πρωτόγνωρη κατάσταση η οποία άλλαξε την καθημερινότητα όλων, σκεφτήκαμε να δώσουμε κάτι ξεχωριστό στον «πελάτη» μας. Κάτι το οποίο θα διατηρούσε αμείωτο το ενδιαφέρον του, ειδικά σε περίοδο απουσίας της αγωνιστικής δράσης και με τον κόσμο να βρίσκεται αναγκαστικά μέσα στο σπίτι, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις δραστηριότητες του. Σχεδιάσαμε μια δια δραστική ενέργεια, το «Interwetten Home Cup», με ενεργή συμμετοχή του κοινού καθώς και αναγνωρίσιμων αθλητών από την Ελλάδα (Αστέρας Τρίπολης - Luis Fernades) αλλά και άλλες χώρες (Ισπανία, Sporting Gijon - Christian Joel, Γερμανία, Wolfsburg - Benedikt "BeneCR7X" Bauer Esports Player καθώς και της Hoffenheim - Munas Dabbur) και έτσι μεταφέραμε τους παίκτες και τον κόσμο από το πραγματικό ποδόσφαιρο στον χώρο του e-gaming.

Κρίνοντας από το αποτέλεσμα τόσο της ενέργειας όσο και από το Platinum Βραβείο που κατακτήσαμε, φαίνεται ότι κάναμε κάτι πολύ καλό!”

Ο Marketing Director της Bricktin Enterprises Ltd αλλά και της Interwetten στην Ελλάδα, Ιπποκράτης Κορίτσογλου, δήλωσε σχετικά με την ενέργεια του Interwetten Home Cup:

"Το 2020, ειδικά μετά τον Μάρτιο, ήταν μια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά για όλους εξ' αιτίας της πανδημίας. Η ζωή μας άλλαξε ξαφνικά και αυτό όπως ήταν λογικό επηρέασε σχεδόν όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Εμείς κατά τη διάρκεια του lockdown υποχρεωθήκαμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για να διατηρήσουμε ενεργούς τους πελάτες μας, αλλά και για αρκετούς ακόμα σκοπούς. Μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο έπρεπε άμεσα να δούμε πως θα αυξήσουμε την κίνηση σε περίοδο χωρίς αγωνιστική δράση σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να αναδείξουμε επίσης για ακόμα μία φορά το κοινωνικό πρόσωπο της Interwetten, αλλά και να δώσουμε το κίνητρο σε παίκτες και συνεργάτες να διασκεδάσουν.

Αυτό το πετύχαμε με την ιδέα του Interwetten Home Cup, το οποίο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για να μεταφέρουμε τη δράση από τον πραγματικό κόσμο στον εικονικό. Έτσι δημιουργήσαμε δύο διεθνή τουρνουά! Το πρώτο με τη συμμετοχή γνωστών αθλητών ευρωπαϊκών ομάδων που έχει χορηγική συνεργασία η Interwetten και το 2ο με τη συμμετοχή ομάδων, συνεργαζόμενων εταιριών και μέσων ενημέρωσης από 3 χώρες (Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία), το οποίο είχε φάση ομίλων αλλά και τελική φάση F4. Και βέβαια όλο αυτό είχε κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθώς κάθε συμμετέχοντας θα έδινε μία δωρεά για τη συμμετοχή του σε έναν τοπικό οργανισμό κατά της μάχης του Covid 19, με την Interwetten να διπλασιάζει αυτό το ποσό!

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου πρότζεκτ στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κατακτήσουμε και το Platinum βραβείο. Σε συνδυασμό μάλιστα με το γεγονός ότι είχαμε απέναντί μας πολύ δυνατούς αντιπάλους και κάποιους εκ των κορυφαίων ανταγωνιστών της Interwetten στην Ελλάδα, η επιτυχία αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξία και μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενους!"