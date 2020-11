ADVERTORIALS

Όχι, η καραντίνα δεν είναι ευχάριστη, ούτε για την ψυχολογία μας, ούτε για τη δουλειά μας, ούτε για τα οικονομικά μας. Φαίνεται, όμως, ότι είναι αναγκαία. Γι’ αυτό, θα αφήσουμε στην άκρη τη συνωμοσιολογία, την γκρίνια και τον αρνητισμό, και θα το ρίξουμε στην τέχνη. Έχουμε, άλλωστε, όλο τον χρόνο μπροστά μας για να κάνουμε το Κάτι Καλύτερο, πραγματικότητα. Όπως έκανε για εμάς το myblu, το ηλεκτρονικό τσιγάρο Νέας Γενιάς που κατάφερε μέσα σε έναν μόλις χρόνο να κερδίσει τις προτιμήσεις των ενήλικων ατμιστών και να γίνει Νο1, στην κατηγορία του.

Ρουά ματ

Πάντα το σκεφτόσουν, αλλά από τότε που είδες εκείνη τη σειρά, το ‘χεις βάλει στόχο. Θα μάθεις σκάκι! Θα ξεκινήσεις με βασικές κινήσεις, θα εντρυφήσεις σε κανόνες και κόλπα, θα μπεις σε σελίδες και φόρουμ, θα παίξεις με αντίπαλο το κομπιούτερ και θα το κερδίσεις! Τουλάχιστον αυτό είναι το σενάριο που σου κάνει κλικ. Όπως, το κλικ που κάνουν στη συσκευή myblu οι προγεμισμένες κάψουλες myblu, σε 8 απολαυστικές γεύσεις και 3 επίπεδα νικοτίνης: Menthol 1,6% με γεύση μέντα, Mango Apricot 1,6% με γεύση μάνγκο-βερίκοκο, Strawberry Mint 1,6% με γεύση φράουλα-μέντα, Tobacco με γεύση καπνού και νικοτίνη 1,6%, Tobacco με γεύση καπνού και νικοτίνη 0,8%, Tobacco Vanilla 0,8% με γεύση βανίλια, Blue Ice 0,8% με αίσθηση δροσιάς και Blue Ice 0% με μηδέν νικοτίνη.

Τάδε έφη

Θα ανοίξεις μια λευκή σελίδα στον υπολογιστή και θα αρχίσεις να γράφεις. Δεν είναι απαραίτητο να μιλήσεις για τα όσα σου δίδαξε η καραντίνα, μπορείς όμως να ξεκινάς να γράφεις μια αστεία ιστορία. Φανταστική, τρελούτσικη και αλλοπρόσαλλη, σε ένα παρόν και μέλλον που δεν είναι δυστοπικά! Γιατί όχι; Δεν πας για το βραβείο λογοτεχνίας και ίσως να μην το διαβάσει και ποτέ κανείς, εσύ όμως θα έχεις διασκεδάσει. Γιατί θα νιώθεις την απέραντη ελευθερία που σου προσφέρει η δύναμη της φαντασίας.

Τυπωθήτω!

Ήρθε η στιγμή να βάλεις σε τάξη τις φωτογραφίες σου. Πάντα δεν παραπονιόσουν ότι δεν έχεις χρόνο; Τώρα έχεις. Φτιάξε φακέλους, φακελάκια και υποφακελάκια και ξεκίνα την αρχειοθέτηση. Στόχος, να επιλέξεις τις αγαπημένες σου από κάθε χρονιά και να τις στείλεις για εκτύπωση! Μπορεί να είναι εκείνες από το πανεπιστήμιο ή από τις πρώτες διακοπές στην Αντίπαρο, από την εποχή που συγκατοίκησες ή που έγινες γονιός. Είναι τόσο ωραίο να έχεις αγαπημένες στιγμές σε μεγάλες εκτυπώσεις, και όχι απλά σε μια οθόνη. Θα μπορείς να τις χαζεύεις και από μακριά, καθώς απολαμβάνεις το myblu σου! By the way, θυμάσαι το καλοκαίρι του 2005 που ήσουν όλη μέρα στη θάλασσα με εκείνο το ταλαίπωρο Sudoku;

So classic

Δες ή ξαναδές κλασσικές ταινίες που άφησαν εποχή. Όπως, την Οδύσσεια του Διαστήματος ή τον Νονό 1-2 (άντε και 3), τον Πολίτη Κείν ή το Με Κομμένη την Ανάσα. Φόρτισε τη myblu συσκευή σου για 30 λεπτά, για να είναι στη διάθεσή σου όλη μέρα, και επίλεξε μια ταινία, ανά 3 μέρες, για να έχεις χρόνο να τις χωνεύεις και να τις αναλύεις! Τώρα που είπαμε Οδύσσεια του Διαστήματος, τι χρώματα, τι design, τι αισθητική! Αλλά και το myblu δεν πάει πίσω, με 5 μεταλλικά χρώματα και πρακτικό design!

Τρίτο κουδούνι

Κάνε μια λίστα με όλες τις θεατρικές παραστάσεις που θες να δεις online. Και αν στην προηγούμενη καραντίνα σου είχαν φανεί φτωχές, να θυμάσαι ότι τότε οι πιο πολλές είχαν βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς λόγους. Τώρα, οι περισσότερες θεατρικές ομάδες είναι υποψιασμένες και προετοιμασμένες, με πολλές κάμερες, καλό ήχο και κοντινές λήψεις, για να απολαμβάνεις πραγματικά τα έργα.

Δεν χρειάζεσαι πολλά για να εκμεταλλευτείς όμορφα και έξυπνα τον έξτρα χρόνο που σου προσφέρει απλόχερα το νέο lockdown. Οργανώσου, βάλε στόχους και ετοιμάσου να απολαύσεις το Κάτι Καλύτερο, ακόμα και στην καραντίνα. Για παρέα έχεις το myblu, το No1 ηλεκτρονικό τσιγάρο Νέας Γενιάς που σου προσφέρει την ποιότητα και την αίσθηση ασφάλειας που αναζητάς!