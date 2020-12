ADVERTORIALS

Ο χώρος μέσα σε λίγες ώρες μύρισε άρωμα από μελομακάρονα με έναν στόχο πολύ υψηλό – τη δημιουργία 1000 μελομακάρονων, τα οποία προδφέρθηκαν στα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου, χαρίζοντάς τους χαρά και χαμόγελα.

Δράσεις ευγενούς σκοπού λαμβάνουν κάθε χρόνο χώρα από τη Miele Hellas, αλλά αυτή τη χρονιά η δράση μας έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς καταφέρνουμε να την υλοποιήσουμε κόντρα στις δυσκολίες της περιόδου και έχοντας την υποστήριξη διακεκριμένων ατόμων στον τομέα τους, υποκινούμενοι όλοι μας από τη χαρά που μας δίνει το αίσθημα της προσφοράς.

“When the world gets better, let’s just get better and better”.

Miele. Immer Besser.